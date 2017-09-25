به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری با بیان اینکه آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایش صنعتی کشور در اولویت وزارت صنعت است و سند راهبردی توسعه صنعت در کشور نهایی و ابلاغ می‌شود، گفت: نکته دوم تعادل بین عرضه و تقاضا است که در دستور کارقراردارد و باید با سیاست های تعریف شده تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه سود بانکی که در حال ثبات یافتن است، می تواند منجر به تقویت حوزه تولید شود، اضافه کرد: اعمال تعرفه های مؤثر و مدیریت واردات که طی سال‌های گذشته به جهت سیاست‌های تجارت جهانی مد نظر قرار نگرفته، باید مجدد به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.

صادرات کالاهای تولید داخل نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است

شریعتمداری با تاکید بر اینکه نمی توانیم اجازه دهیم کالاهای بی رویه وارد شود و تولید داخلی را نابود کند، بیان کرد: باید مدیریت مؤثر و تعرفه های مؤثر را احیا و با استحکام بیشتری انجام شود، ما این کار را انجام می‌دهیم و در این زمینه و به‌ ویژه صادرات کالاهای داخلی نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم. به‌مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و که به‌صورت هدفمند با صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت شوند.

بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک یکی از فعالیت‌های محوری ما است و بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار قرار دارد و صنایع کوچک در این زمینه نیز در نظر گرفته شده‌اند، گفت: حمایت و ایجاد نواحی صنعتی از برنامه های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است شرکت های ایدرو و ایمیدرو مسئولیت پیدا کردند تا برای ایجاد صنعت در همه مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه این دو شرکت باید با جذب منابع داخلی و خارجی گام های مؤثری در جهت سرمایه گذاری صنعتی در مناطق محروم بردارند، یادآور شد: در ارتباط با قاچاق کالا، نیازمند ساماندهی مجدد در مرزها از قبیل پیله‌وری، کول بری، ملوانی و ته‌لنجی و غیره هستیم.