به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی با بیان اینکه تاکیدات موکد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، حجت را بر ما تمام کرده است، اظهار داشت: مقابله با این پدیده شوم یکی از دغدغه های معظم له است، بر همین اساس نیروی انتظامی برحسب تکلیف و وظیفه ذاتی، ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت قرار داده به گونه ای که موفقیت های خوبی در این رابطه حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری، مرکز مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ستاد پلیس آگاهی ناجا ایجاد شد، افزود: هدف از تشکیل این مرکز، رصد و شناسایی قاچاقچیان دانه درشت و برخورد قانونی با جرم قاچاق و شبکه های مرتبط در فرایند ورود، انتقال ، نگهداری و سطح عرضه است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه رویکرد ناجا از پایش سنتی محموله های تجاری به طور کامل به سمت و سوی کنترل سیستمی و الکترونیکی در حال تغییر است، ادامه داد: با همکاری و تعامل مطلوب گمرک، تاکنون ۱۳ ایستگاه ایست و بازرسی مهم و نیز مسیر عبور و انتقال محموله های تجاری به تجهیزات و سامانه های الکترونیکی پایشی تجهیز شده است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تاکید کرد: مبارزه با قاچاق سازمان یافته، تمرکز بر کشف محموله های کلان و انهدام سازمان جرم قاچاق از راهبردهای اصلی نیروی انتظامی است.

سردار مقیمی ضمن تشریح عملکرد پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از رشد ۵۰ درصدی پرونده های تشکیل شده با ارزش ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: همچنین پرونده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، طی این مدت، ۵۷ درصد افزایش کشف داشته است.

وی به اقدامات پلیس آگاهی در امر مبارزه با قاچاق مواد محترقه اشاره و بیان کرد: کشفیات مواد محترقه در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد رشد داشته که ارزش ریالی اقلام مکشوفه بیش از ۱۲۰ در صد است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بعد از تجهیزات رایانه ای، لوازم بهداشتی بیشترین پرونده های قاچاق را در کشور تشکیل می دهد، گفت: طی این مدت، ارزش ریالی پرونده های لوازم بهداشتی ۱۳۲ درصد افزایش داشته است.

این مقام ارشد پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه باید در امر پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی، اقدامات اساسی صورت گیرد، گفت: طی این مدت همکاران ما در سراسر کشور توانستند قریب به ۲۰ میلیون لیتر قاچاق فراورده های نفتی را کشف کنند که این میزان، افزایش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

سردار مقیمی از افزایش ۳۲ درصدی ارزش ریالی پرونده های کشف شده در این مدت خبرداد و افزود: کشف پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون، ۵۰ درصد و پرونده های پایین تر از ۱۰۰ میلیون، ۹ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در خاتمه گفت: نیروی انتظامی از کلیه دستگاه های متولی و اثر گذار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده، می خواهد که به طور جدی به این حوزه ماموریتی ورود پیدا کنندکه اگر به درستی دنبال شود نتیجه آن موجب رشد ، شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور خواهد بود.