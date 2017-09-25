پیش نویس اولیه فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست های لحاظ شده در فرآیند امسال به شرح زیر است:

* تاکید مجدد بر "انتخابی تیم ملی" بعنوان مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی در هر وزن و در تمامی رشته های آزاد- فرنگی- سنتی برای بانوان و مردان.

* توجه به محدود شدن تعداد کشتی گیران شرکت کننده هر وزن در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی بزرگسالان.

* افزایش اختیارات شوراهای فنی در انتخاب کشتی گیران واجدشرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ، از میان کشتی گیران برتر هر وزن ، بر مبنای کارنامه خارجی کشتی گیران مذکور.

* ضرورت ارزیابی قابلیت های فنی و روانی کشتی گیران مطرح در رقابت های بین المللی واجد شرایط از سوی کادرهای فنی ذیربط.

* مشخص کردن کشتی گیران صاحب صلاحیت برای حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، پیش از انجام رقابت های مذکور.

* تعیین تکلیف شوراهای فنی برای کشتی گیرانی که دارای مجوز پزشکی مورد تایید "کمیسیون پزشکی خاص" ، برای عدم حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی هستند.

* اضافه شدن رده سنی "نونهالان" به فرایند انتخابی تیم ملی.

* توجه مضاعف به کشتی های سنتی

* اضافه شدن "کشتی کلاسیک بانوان" به فرایند انتخابی تیم ملی

فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی ۹۶-۹۷ پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی استان های کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت.