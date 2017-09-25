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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

پیش نویس اولیه فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی تأیید شد

پیش نویس اولیه فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی تأیید شد

پیش نویس اولیه فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی ۹۶ -۹۷ به تایید شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی رسید تا از این پس فقط منتظر تایید نهایی هیات های کشتی استان ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست های لحاظ شده در فرآیند امسال به شرح زیر است:

* تاکید مجدد بر "انتخابی تیم ملی"  بعنوان مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی در هر وزن و در تمامی رشته های آزاد- فرنگی- سنتی برای بانوان و مردان.

* توجه به محدود شدن تعداد کشتی گیران شرکت کننده هر وزن در  مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی بزرگسالان. 

* افزایش اختیارات شوراهای فنی در انتخاب کشتی گیران واجدشرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ، از میان کشتی گیران برتر هر وزن ، بر مبنای کارنامه خارجی کشتی گیران مذکور. 

* ضرورت ارزیابی قابلیت های فنی و روانی کشتی گیران مطرح در رقابت های بین المللی واجد شرایط از سوی کادرهای فنی ذیربط.

* مشخص کردن کشتی گیران صاحب صلاحیت برای حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، پیش از انجام رقابت های مذکور. 

* تعیین تکلیف شوراهای فنی برای کشتی گیرانی که دارای مجوز پزشکی مورد تایید "کمیسیون  پزشکی خاص" ، برای عدم حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی هستند.

* اضافه شدن رده سنی "نونهالان"  به فرایند انتخابی تیم ملی. 

* توجه مضاعف به کشتی های سنتی 

* اضافه شدن "کشتی کلاسیک بانوان"  به فرایند انتخابی تیم ملی

 فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی ۹۶-۹۷ پس از تصویب در سمینار روسای هیأت های کشتی استان های کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

کد مطلب 4097350

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