رتبه استان زنجان را در رده بندی کشور ارتقا داده ایم/ متاسفیم که حمایت نمی شویم

موسی رضوی درگفتگو با خبرنگارمهر درزنجان تاکید کرد: با فعالیت هایی که دررشته پینگ صورت دادیم توانستیم رتبه پینگ پینگ استان زنجان را به رتبه یازدهم کشورارتقا دهیم.

وی با اشاره به تعداد ورزشکاران فعال پینگ پنگ استان گفت: 20 نفر آقا و 25 نفر خانم به صورت فعال در رشته پینگ پنگ فعالیت دارند. 8 نفر مربی نیزکار آموزش این تعداد ورزشکار را برعهده دارند.

رضوی به اقدامات این هیات برای فعالتر نمودن این رشته پرداخت و گفت : برگزاری مسابقات آموزشگاهها، گرامیداشت هفته معلم، مسابقات انتخابی شهرستانها، مسابقات کشوری، برگزاری مسابقات تدارکاتی، رتبه بندی و مسابقات دانشگاه آزاد، برگزاری کلاسهای داوری درجه یک، دو و سه، مسابقات جام رمضان و یادواره های مختلف از جمله برنامه های جاری این هیات می باشد.

رئیس هیات پینگ پنگ بااشاره به همکاری خوب آموزش و پرورش با این هیات افزود: ما تعامل خوبی با اداره کل آموزش و پرورش داریم و به لحاظ همین تعاملات مثبت ازسالنهای همدیگر بهره می بریم و از این دانش آموزان استعدادیابی می کنیم.

رضوی از عدم حمایت صنایع و سازمانها از ورزش اظهار گله مندی کرد و گفت: مدتهاست که به دنبال حمایت صنایع و سازمانها هستیم ولی تاکنون موفق به کسب هیچ نوع حمایتی نشده ایم و این جای تاسف دارد که ورزش بدون حامی رها شده است. ما باید قبول کنیم که ورزش تنها فوتبال،کشتی و ... نیست بلکه هر رشته ای در جای خود اهمیت داشته و نیاز به توجه دارد.

وی تعداد سالنهای اختصاصی این رشته را در استان 6 سالن عنوان کردو افزود:3 سالن در خود شهر زنجان و 3 سالن نیز درشهرستانهای ابهر،طارم و ماهنشان فعال هستند و مجوز ساخت یک سالن دیگر را در مجموعه ورزشی انقلاب گرفته ایم که کمک زیادی به ارتقا این رشته خواهد کرد.