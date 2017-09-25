۶۰۰ کیلوگرم پودر مکمل ورزشی قاچاق در رشت کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رسول صمدی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر وارد شدن محموله ای از پودر، قرص و مکمل‌های خارجی قاچاق به استان گیلان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس پس از تعقیب سرنخ‌ها، موفق به شناسایی هویت متهم شد، گفت: متهم حین جابجایی چهار جعبه از مکمل‌های خارجی قاچاق، دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان با اشاره به اینکه متهم در بررسی های فنی پلیس، به نگهداری محموله پودر و مکمل‌های ورزشی قاچاق به همراه آمپول، قرص و هورمون‌های خطرناک بدنسازی در یک انبار در شهرستان رشت اعتراف کرد، افزود: در بازرسی از این انبار، دو هزار و ۷۰۵ عدد آمپول نیروزا، ۱۸۴ هزار انواع قرص های بدنسازی و ۶۰۰ کیلوگرم انواع پودرهای مکمل ورزشی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ صمدی با تاکید بر اینکه متهم پس از دستگیری با قرار ۶۰۰ میلیون تومان روانه زندان شد، خاطرنشان کرد: شیوع مصرف داروهای نیروزا، تهدیدی برای سلامت جوانان است.