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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

برای برگزاری انتخابات زودهنگام؛

«آبه» پنجشنبه مجلس نمایندگان ژاپن را منحل می‌کند

«آبه» پنجشنبه مجلس نمایندگان ژاپن را منحل می‌کند

نخست وزیر ژاپن ظرف چند روز آینده مجلس نمایندگان را منحل و تاریخ قطعی انتخابات زودهنگام را اعلام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن از انحلال مجلس نمایندگان این کشور با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داد.

قرار مجلس نمایندگان از روز پنجشنبه منحل شود.

این تصمیم در مقطعی گرفته می شود که درجه محبوبیت آبه با توجه به تهدیدهای نظامی کره شمالی به رقم ۵۰ درصد افزایش یافته حال آنکه وی تا همین اواخر (ماه جولای) از بابت قانون جنگ های فراسرزمینی و همچنین رفیق بازی در عالم سیاست، از اقبال عمومی چندان خوبی بهرمند نبود.

به گفته، «ناتتوئو یاماگوشی» شریک ائتلافی آبه و رئیس حزب «کمیتو»، انتخابات زودهنگام در ۲۲ اکتبر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4097429
مریم خرمایی

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