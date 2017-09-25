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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد؛

تشریح ماجرای شب گذشته در خیابان جی/ حادثه امنیتی نبود

تشریح ماجرای شب گذشته در خیابان جی/ حادثه امنیتی نبود

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزییات حادثه حمله مسلحانه به ۲ ایستگاه صلواتی در خیابان جی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد مرادی گفت: ساعت ۲۰ شب گذشته دو تیر با تفنگ ساچمه ای به سمت ۲ ایستگاه صلواتی در محدوده خیابان ۳۰ متری جی شلیک شد که در این حادثه یک پسر نوجوان از ناحیه چشم مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مصدوم رو به بهبودی است، گفت: این حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده و بیشتر جنبه شوخی بچگانه داشته ضمن اینکه صدای تیر در محل شنیده نشد و حتی عابران متوجه وقوع این ماجرا نشده بودند.

مرادی افزود: با انتقال تنها مصدوم این حادثه به بیمارستان پرونده ای در کلانتری ۱۱۹ مهرآباد تشکیل شدو کارشناسان به دنبال متهمان اصلی این پرونده هستند.

کد مطلب 4097445

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