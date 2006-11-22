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۱ آذر ۱۳۸۵، ۹:۱۶

مسئول حوزه های علمیه دانشجویی در گفتگو با مهر خبر داد :

آغاز ثبت نام حوزه های علمیه دانشجویی در دانشگاههای کشور

آغاز ثبت نام حوزه های علمیه دانشجویی در دانشگاههای کشور

ثبت نام حوزه های علمیه دانشجویی در بیش از 10 دانشگاه کشور آغاز شده و تا 19 آذر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سید محسن سادات کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این حوزه های علمیه دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در کنار تحصیلات دانشگاهی خود، به مدت 5/2 سال در 5 ترم  و بیش از 60 واحد دروس مختلف حوزوی را فرا می گیرند.

وی افزود: این حوزه های دانشجویی زیر نظر دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ایجاد شده و هم اکنون بیش از هزار نفر در  حوزه های علمیه دانشگاههای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، زاهدان، بندرعباس، یزد، مشهد، منابع کشاورزی کرج و رازی کرمانشاه در حال فراگیری دروس حوزوی هستند.

مسئول حوزه های علمیه دانشجویی افزود: ثبت نام این حوزه ها تا 19 آذر ادامه دارد و با توجه به کمبود ظرفیت اولویتهایی مانند ترم تحصیلی، معدل، تحصیل در رشته های غیر مرتبط با معارف اسلامی برای پذیرش در نظر گرفته شده است.

سادات کیایی گفت : کلاسهای این حوزه عصر روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته برگزار خواهد شد. علاقمندان به ثبت نام در این حوزه ها در تهران به خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، کوچه اسکو، حوزه علمیه دانشجویی تهران و در سایر مراکز به دفاتر حوزه های دانشجویی مراجعه کنند.

کد مطلب 409752

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