آغاز ثبت نام حوزه های علمیه دانشجویی در دانشگاههای کشور

حجت الاسلام سید محسن سادات کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این حوزه های علمیه دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در کنار تحصیلات دانشگاهی خود، به مدت 5/2 سال در 5 ترم و بیش از 60 واحد دروس مختلف حوزوی را فرا می گیرند.

وی افزود: این حوزه های دانشجویی زیر نظر دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ایجاد شده و هم اکنون بیش از هزار نفر در حوزه های علمیه دانشگاههای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، زاهدان، بندرعباس، یزد، مشهد، منابع کشاورزی کرج و رازی کرمانشاه در حال فراگیری دروس حوزوی هستند.

مسئول حوزه های علمیه دانشجویی افزود: ثبت نام این حوزه ها تا 19 آذر ادامه دارد و با توجه به کمبود ظرفیت اولویتهایی مانند ترم تحصیلی، معدل، تحصیل در رشته های غیر مرتبط با معارف اسلامی برای پذیرش در نظر گرفته شده است.

سادات کیایی گفت : کلاسهای این حوزه عصر روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته برگزار خواهد شد. علاقمندان به ثبت نام در این حوزه ها در تهران به خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، کوچه اسکو، حوزه علمیه دانشجویی تهران و در سایر مراکز به دفاتر حوزه های دانشجویی مراجعه کنند.