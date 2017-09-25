مردم جنوب «کرکوک» از همه پرسی جدایی کردستان استقبال نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، همه پرسی جدایی کردستان عراق، در شهرها و مناطق جنوب کرکوک، ترکلان، یایجی، کومبتلر، تازه خورماتو، البشیر و قصبه امام زین العابدین با عدم استقبال مردم رو به رو شده است.

بر این اساس، برخی از گزارش های دیگر نیز حاکی از عدم استقبال کُردها از همه پرسی استقلال از دولت مرکزی در سلیمانیه حکایت دارند.

گفتنی است، همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از صبح امروز آغاز شده و قرار است تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه یابد.

ترکیه اعلام کرده است که مجازات های سیاسی و اقتصادی برای اقلیم کردستان به دنبال برگزاری همه پرسی، در نظر گرفته است.