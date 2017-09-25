به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر با صدور حکمی محمدصادق ضیایی را به سمت سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب و سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌ گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه ‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین رئیس دانشگاه آزاد در نامه جداگانه ای از زحمات سیدعلی اصغر تروهید در دوران مسئولیتش در این حوزه تشکر و قدردانی کرد.