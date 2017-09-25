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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

با حکم فرهاد رهبر؛

سرپرست حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور رئیس و سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر با صدور حکمی محمدصادق ضیایی را به سمت سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب و سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌ گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه ‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین رئیس دانشگاه آزاد در نامه جداگانه ای از زحمات سیدعلی اصغر تروهید در دوران مسئولیتش در این حوزه تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 4097568

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