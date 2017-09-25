دفاع مقدس در امتداد نهضت حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر دوشنبه در همایش به مناسبت هفته دفاع مقدس در حسینیه عاشقان ساری، بابیان اینکه دفاع مقدس برآمده و امتداد نهضت حسینی است به امتیازات حوادث عاشورا و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تقدس از ویژگی‌های عاشورا و دفاع مقدس به شمار می‌رود.

وی افزود: دفاع و فی سبیل الله جنگ تحمیلی ایران را به دفاع مقدس تبدیل کرده و ماندگاری از دیگر ویژگی‌های عاشورا است که آن را طلوعی بی‌فروغ کرده است.

وی اثربخشی را از دیگر ویژگی‌های قیام عاشورا دانست و گفت: عاشورا ۱۴۰۰ سال اسلام را حفظ کرده است و این ویژگی اثربخشی در دفاع مقدس نیز وجود دارد.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی با اظهار اینکه عاشورا همواره اثربخش و ماندگار است گفت: امروز عاشورا است و باید مقابل ظلم بایستیم و منحصر به یک زمین و یک جمعیت نیست و همه زمین‌ها و روزها باید نقش عاشورا و کربلا را ایفاء کنند.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: آن چیزی که عاشورا را ماندگار کرده، دفاع مقدس را نیز مانا و پایدار کرده است و هنرمندان و نویسندگان باید حماسه‌های بزرگ دوران دفاع مقدس را ثبت و ضبط کنند.

وی با عنوان اینکه عاشورا و اربعین هرسال به لطف الهی پررنگ‌تر از سال قبل برگزار می‌شود، افزود: امروز دین ما در انقلاب و عاشورا تجلی یافته است.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اظهار اینکه شهید احیاگر است و شهید حججی‌ها زنده می‌مانند به رمز ماندگاری دفاع مقدس و عاشورا اشاره کرد و گفت: هرچیزی که رنگ الهی داشته باشد، تقدس، اثرگذاری و ماندگاری پیدا می‌کند.

وی از دینداری به عنوان زندگی همراه با آرامش یاد کرد و گفت: اشک ریختن برای امام حسین (ع) لذتبخش است و باید آنچه که می تواند به مارنگ حسینی بخشید را تقویت کند و الهی شدن اولین گام برای حسینی شدن است.