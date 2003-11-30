جرقه زدن و احساس مگس پران در چشم زنگ خطري براي پارگي شبكيه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر سيامك مراديان در حاشيه برپايي كنگره جراحي شبكيه با اعلام اين مطلب افزود: مهم ترين راه پيشگيري از پارگي شبكيه ، توجه به علايم فوق توسط بيمار است.

وي با اشاره به اينكه در صورت مراجعه به موقع بيمار ، مي توان با ليزر از پيشرفت پارگي شبكيه جلوگيري كرد ، اظهار داشت: يكي از عوامل زمينه ساز جدا شدن مايع ويتره " زجاجيه" از شبكيه ، افزايش سن است وافراد بالاي 60 سال بايستي نسبت به هشدارهاي فوق ، بسيار حساس باشند.

مراديان اعمال جراحي داخل چشمي ، نزديك بيني بالا ، ضربات ، بيماريهاي التهابي داخل چشمي و.. را از ديگر عوامل تسهيل كننده جدايي مايع زجاجيه وبه دنبال ان پارگي شبكيه دانست وتصريح كرد: تمام كساني كه دچار پارگي شبكيه مي شوند ، در صورت درمان نشدن سريع ، دچار نا بينايي مي شوند.

وي اضافه كرد: به دنبال برپايي سي وسومين كنگره بين المللي جراحي شبكيه ، سيزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران با هدف ارايه آخرين دستاوردها در اين رشته از روز دوشنبه دهم تا سيزدهم آذرماه به مدت چهار روز در مركز همايش هاي رازي تهران برگزار مي شود.