موضوع "کمک به ایران" در کمیته فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نوشته روزنامه باسلر، این موضوع بر اساس درخواست ایران برای ساخت رآکتور آب سنگین اراک مورد بررسی قرار گرفته است.

آمریکا خواهان ایجاد وقفه در ارائه این کمکها به ایران است. واشنگتن مدعی است که ایران بدین واسطه در صدد تولید پلوتونیوم و در نهایت ساخت بمب اتمی است.

سایر اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی به ویژه کشورهای غربی مخالف این گام هستند.

این در حالی است که آژانس به تازگی گزارشی درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرده است که بنابر اعلام مقامات این کشور حاوی هیچ نکته جدیدی نیست.

در این گزارش اشاره به غیرمتعارف بودن فعالیت های هسته ای ایران نشده است.