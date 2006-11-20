به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید کشورمان در آخرین دیدارتدارکاتی پیش ازحضور در بازیهای آسیایی دوحه قطر روزپنج شنبه در ورزشگاه المپیک کیش به مصاف تیم فوتبال امید بحرین خواهد رفت .
به همین منظوربازیکنان تیم امید کشورمان چهارشنبه راهی جزیره کیش خواهند شد تا پس ازیک جلسه تمرین سبک در این جزیره خود را برای دیداربا بحرین آماده کنند .
تیم فوتبال امید کشورمان پس ازدیداربا بحرین راهی تهران خواهد شد تا روز پنجم آذرماه برای شرکت در بازیهای آسیایی تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کند .
تیم فوتبال امید ایران درمسابقات مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی با تیم های مالدیو، هندوستان وهنگ کنگ همگروه است و در نخستین دیدار روز هشتم آذرماه به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت .
برای دیدار با تیم امید بحرین؛
تیم فوتبال امید ایران چهارشنبه عازم جزیره کیش می شود
تیم فوتبال امید کشورمان بمنظور انجام دیداری تدارکاتی مقابل تیم امید بحرین چهارشنبه شب عازم جزیره کیش می شود .
به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید کشورمان در آخرین دیدارتدارکاتی پیش ازحضور در بازیهای آسیایی دوحه قطر روزپنج شنبه در ورزشگاه المپیک کیش به مصاف تیم فوتبال امید بحرین خواهد رفت .
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