فرهنگ سازی سفر به مشهد در تمامی فصل ها باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرقانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته گردشگری در هتل آبان مشهد برگزار شد اظهار کرد: ما در تلاش هستیم تا از طریق فرهنگ سازی بتوانیم در تمامی فصل های شاهد حضور مسافران در مشهد باشیم که این امر خود می تواند زمینه خدمات رسانی هر چه بهتر را برای مسافران و زائران را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص سامان دهی تورهای ورودی به مشهد فعالیت های زیادی از دو سال پیش آغاز شده است افزود: طرح مبدا به مبدا یک نمونه آن است که از حدود ۶ ماه قبل رونمایی و سایت آن راه اندازی شد و تا کنون نتایج خوبی را در بر داشته است و توانستیم به اهداف خود مبتنی بر ارزان سازی و سفر گروهی تا حدودی دست پیدا کنیم.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی تصریح کرد: هدف این طرح توزیع سفر ها در ایام مختلف سال است، چراکه امروز ما از ۳۶۵ روز سال کمتر از یک ماه شاهد اوج مسافر در شهر هستیم و عمده ترین مسافران ما در ایام نوروز، دهه آخر سفر به مشهد می آیند.

وی ادامه داد: یکی معضلات این اوج مسافر، بالا رفتن نرخ خدمات است. ما امسال در شب تولد امام هشتم (ع) شاهد بالا رفتن نرخ بلیط ها تا ۶۰۰ هزار تومان بودیم.