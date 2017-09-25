به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، ستاد دانشجویی استقبال از پیکر شهید حججی اطلاعیهای درباره مراسم استقبال از پیکر پاک این شهید منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: به استحضار ملت عزیز و قدرشناس ایران اسلامی میرساند اینک که به مدد مولای بیکفن حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) شرایط تشییع پیکر مطهر سرباز سرافراز وطن شهید محسن حججی فراهم شده، ستاد استقبال دانشجویی در نظر دارد برنامه آمادهسازی فضای شهری تهران را اجر ا کند.
بدین وسیله از همه هیات دانشجویی، ایستگاههای عزاداری سطح شهر و سایر گروههای فرهنگی جهت همکاری در برگزاری هر چه بهتر این برنامه دعوت به عمل میآید. شماره ۰۹۳۶۶۲۸۰۴۷۳ برای بهتر و هماهنگ شدن اقدامات اعلام میشود.
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