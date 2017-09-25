گردنبند ۳۰ میلیون تومانی به صاحبش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از روابط عمومی فرودگاه بیرجند، علی درویشی قطعه طلا پیدا شده به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را به صاحب آن برگرداند.

در حاشیه چهارمین پرواز ورودی حج تمتع علی درویشی یکی از کارکنان زحمتکش راهنمای مسافر فرودگاه بین المللی بیرجند در پی یافتن قطعه ای طلا به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال در محل استقبال مستقبلین حج تمتع، بلافاصله موضوع را به پلیس فرودگاه و دیگر بخش های مرتبط اطلاع داد.

پس از گذشت حدود ۱ ساعت صاحب آن شناسایی و قطعه طلای یاد شده در محل به وی مسترد شد.

این برای اولین بارنیست که قشر زحمتکش فرودگاه بیرجند رسم امانت داری را در این نهاد خدمات رسانی به جا آورده و درس بزرگ آزادمنشی و ارتزاق حلال را بیش از پیش به ما یاد آوری می نمایند.

در گذشته نیز موارد متعدد مشابهی از یافتن پول، اشیاء گران بها و مدارک معتبر مسافرین بدست کارگران امین فرودگاه بین المللی بیرجند دیده شده است.