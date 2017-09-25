به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عیسی منصوری گفت: صنعت پوشاک یکی از بخش‌هایی است که در برنامه اشتغال دولت جای ثابت دارد، چراکه ظرفیت ایجاد شغل در این صنعت بسیار بالا است.



وی افزود: کارخانه‌های فعال در صنعت پوشاک در چارچوب برنامه‌های توسعه اشتغال به جذب نیرو می‌پردازند و همزمان با استفاده از پتانسیل‌های دولت، به بازارهای بین المللی متصل می‌شوند.



معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: یکی از کارخانجات تولیدکننده نساجی در گذشته به علت مشکلات اقتصادی دچار ریزش نیرو شده بود؛ اما اکنون با تعاملی که با دولت در زمینه اشتغالزایی برقرار شده است می‌تواند از ظرفیت‌های برند یک برند ترکیه‌ای برای فروش محصولات خود در خارج از ایران بهره مند شود.



منصوری اظهار داشت: مهمترین مشکل برای صادرات اتصال به بازارهای جهانی است که در طرح تکاپو این مهم تسهیل می شود.



معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: اجرای طرح تکاپو (طرح توسعه کسب کار و اشتغال پایدار) در رسته پوشاک دو سوم به اشتغال کنونی و به همین میزان به تولید پوشاک در کشور می‌افزاید.



وی گفت: تمام تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده در طرح تکاپو به نتیجه مطلوب می رسد و در قرارداد اولیه این کارخانه تولید ٥٠ هزار پوشاک (شلوار جین و کتان و کت کتانی) با برند خارجی منعقد شده است.



به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کار از شش ماه قبل شروع شده است و شرکت هایی در زمینه تولید پوشاک در مناطق مختلف کشور از جمله شهرهای مشهد، اصفهان و زنجان تحت همین عنوان، قرارداد برای تولید با برندهای خارجی بسته اند که البته همگی آنها نیازمند نیروی کار ماهر برای اتصال به بازارهای جهانی هستند البته این نیروی کار نیازمند کسب مهارت نیز هست.



وی افزود: با اجرای این طرح نیروی کار آموزش کسب خواهند کرد و در حال راه اندازی مرکز پوشاک در دانشگاه امیر کبیر و تعامل با بخش خصوصی هستیم.

منصوری بازدید از این خط تولید را برای طرف های خارجی و داخلی با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: یک سری گلوگاه داریم که این جریان باعث تسهیل آنها می شود. گلوگاه قانون و مقررات با اجرای طرح تکاپو تسهیل می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم به تدریج موانع را رفع کنیم و اتصال شرکتهای داخلی و خارجی را تسهیل کنیم، افزود: چند حوزه نظیر مهارت نیازمند کمک های فنی هستند و ما کمک بلا عوض به آنها می دهیم. همچنین نیروی کاری که استخدام می شود مشمول مشوق های بیمه ای خواهند شد.



دکتر منصوری افزود: در صورت نیاز به تامین مواد اولیه و خرید تجهیزات، منابع بانکی از طریق بانک توسعه تعاون تخصیص داده خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه امسال حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته اند که نظیر تولید در یکی از کارخانجات تولیدی پوشاک برای ما در اولویت قرار دارد.



وی درباره کارمزد تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود با توجه به نوع صنعت و منطقه حدود ۱۵ درصد است. همچنین نرخ یارانه ۲ تا پنج درصد است که اگر نرخ سود بانکی حدود بیست درصد باشد؛ بنابراین سود تسهیلات در این حوزه ۱۵ درصد می شود.



معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با شرکتهای خارجی در صنایع پوشاک، فناوری اطلاعات و کفش وارد همکاری شده ایم و در نظر داریم حوزه های دیگر را افزایش دهیم.



منصوری با اشاره به اینکه یک کارخانه تولید و عرضه جین در کشور دو سوم افزایش یافته است، افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد شرکت هایی که قرارداد صدور دارند از ظرفیت های قانونی موجود استفاده شود و با استفاده از ظرفیت های جدید تغییر در تعرفه صورت گیرد که به مدیریت قیمت تمام شده کمک می کند.



وی گفت: به ازای هر استخدام نیروی کار جدید (شغل اولی) مشوق بیمه ای کارفرمایی در نظر می گیریم که سهم بیمه کارفرما به طور مستقیم از سوی دولت پرداخت می شود.



منصوری همچنین اعلام کرد: بزودی شرکتهای بین المللی با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت،معدن و تجارت و بانک توسعه تعاون نشست مشترکی خواهند داشت تا زمینه گسترش این نوع فعالیت ها را بررسی کنند که منجر به عقد قراردادهای جدید می شود.