عسل ملک زاده نوازنده سازهای کوبه ای به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته اواسط آبان ماه امسال برای شرکت در فستیوال درام و پرکاشن عازم کشور سوییس خواهم شد. در این فستیوال که ویژه نوازندگان سازهای کوبه ای است تعدادی از هنرمندان کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی در بخش های مختلف به تک نوازی می پردازند البته در بخشی از برنامه ها نیز اجراهایی به صورت گروهی برگزار می شود، که من هم به عنوان تنها بانوی شرکت کننده این فستیوال به عنوان نوازنده حضور دارم.

وی افزود: علاوه بر برگزاری این اجراها، چند کارگاه آموزشی نیز پیش بینی شده که من هم با توجه به ثبت نامی که از قبل انجام شده کارگاه هایی را برگزار خواهم کرد.

این نوازنده ایرانی با اشاره به اینکه مدتی که در کشورهای اروپایی مشغول به فعالیت بوده همواره دوست داشته است با کمپانی «مینل» فعالیت هایی را انجام دهد، بیان کرد: امروز بسیار خوشحالم که نزدیک به یک سال است که به صورت رسمی به عنوان نوازنده این کمپانی قرارداد رسمی امضا کرده ام. البته طبق اطلاعاتی که به دستم رسیدم برای اولین بار در کاتالوگ سال ۲۰۱۸ این مجموعه تصویری از من با حجاب ایرانی منتشر خواهد شد که این موضوع برای خودم افتخار بزرگی است و امیدوارم این حضور استمرار یابد.

ملک‌زاده در پایان تصریح کرد: همانطور که قبلا هم گفته بودم، به عنوان یک نوازنده ایرانی تمام تلاشم را انجام داده ام تا زیر پرچم کشورم با رعایت تمامی قواعد و موازین آن نماینده شایسته ای برای بانوان هنرمند موسیقی ایرانی باشم و این باعث خوشحالی است که توانسته ام با رعایت این موازین از حجاب گرفته تا موارد دیگر بدون حمایت مجموعه ای دولتی مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته و به سهم خودم نماینده ای برای جامعه موسیقی کشورم باشم.