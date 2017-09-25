رتبه برتر چاپ امنیتی به سازمان تولید اسکناس و مسکوک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس اعلام نظر هیئت داوران هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ، سازمان تولید اسکناس و مسکوک به دلیل طراحی اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید با طرح حافظیه، در بخش چاپ امنیتی موفق به کسب رتبه برتر شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره سید محمود سلیمانی وند آذر، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، سیمرغ زرین چاپ را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

چاپ اسکناس ۱۰ هزار ریالی با طرح حافظیه به صورت یک‌رو فولادی در نظر گرفته شده است و از ویژگی‌های امنیتی آن طرح مخفی (عدد یک)، طرح مکمل (عدد یک)، واتر مارک (پرتره حضرت امام(ره))، ریز نوشته، الکتروتایپ (عدد یک) و نخ امنیتی پنجره ای را می توان نام برد.

در طراحی این اسکناس با موضوع آرامگاه حافظ در پشت اسکناس، از نقوش ایرانی ـ اسلامی شامل آجرکاری، گل و مرغ، خطوط سیاه مشق، نقوش تزئینی به کار رفته در آرامگاه به همراه بیتی از حافظ به خط شکسته نستعلیق استفاده شده است.