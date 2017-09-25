به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی بعدازظهر دوشنبه در ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان رزن گفت: پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی از محورهای اصلی برگزاری این جلسه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در بحث مدیریت بحران اظهار داشت: در بحث مدیریت بحران مهم‌ترین عامل پیشگیری است و سرمایه‌گذاری در مقوله پیشگیری از آثار بلایای طبیعی در مقابل هزینه‌هایی که بر اثر وقوع بلایای طبیعی بر ما تحمیل می‌شود بسیار ناچیز است و به همین دلیل این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در بحث مدیریت خطر و بحران حضور پررنگی داشته باشند.

فرماندار رزن با بیان اینکه در وقوع بحران‌های طبیعی باید «زمان طلایی» یعنی اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدنظر قرار گیرد، افزود: بحران هیچ‌گاه خبر نمی‌کند و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد تصمیم‌گیری در زمان‌های قبل، حین و بعد از بحران است.

وی اظهار داشت: برگزاری مانورهای مختلف در شرایط ویژه نقش به سزایی در افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های امدادرسان و خدمات رسان خواهد داشت.

حسینی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان رزن و تردد مسافران از این شهرستان به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، گفت: یک مسجد و یک حسینیه برای اسکان مسافران پیش‌بینی‌شده که در صورت نیاز تمام مساجد و سالن‌های ورزشی آماده پذیرایی از زائرین امام حسین(ع) خواهد بود.

وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار تن ماسه و ۱۵۰۰ تن نمک برای انجام عملیات برف‌روبی توسط اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای پیش بینی شده است، افزود: راهدارخانه‌های رزن با دارا بودن ۶۱ نفر نیرو در قالب دو اکیپ و همچنین ۲۴ ماشین سنگین و نیمه سنگین آمادگی مقابله با هر گونه بحران را دارد.

فتحعلی حسینی ادامه داد: بازگشایی مسیرهای اصلی در هنگام بارش برف باید در اولویت ستاد بحران شهرستان باشد و اگر بنا به دلایلی مسیرهای اصلی نیز بسته شد اسکان مسافرین و تهیه غذای گرم نیز پیش‌بینی‌شده است.

وی در ادامه بر آمادگی همه‌جانبه مدیران در زمان‌های بحرانی تأکید کرد و افزود: مدیران توانمند افرادی هستند که بتوانند در شرایط بحرانی بهترین تصمیم‌ها را گرفته تا از میزان خسارت‌های جانی و مالی بکاهند.