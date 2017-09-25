۱۰۰ میلیارد برای پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف با اشاره به اینکه تاکنون ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است، افزود: بهای گندم خریداری شده تا امروز ۱۱۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۸۰ هزار و ۵۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وی گفت: از مجموع بهای گندم خریداری شده حدود ۳۰ درصد باقی مانده است که تا پایان مهر پرداخت می‌شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: روز گذشته نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت طلب گندمکاران دریافت شد.

سیف درباره پرداخت طلب گندمکاران استان کردستان گفت: ۵۲۰ هزار و ۱۱۳ تن گندم از گندمکاران این استان به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و تاکنون ۳۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد پرداخت شده است.

وی میزان خرید گندم از استان گلستان را یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۲۲ تن اعلام کرد و افزود: مجموع بهای گندم خریداری شده از گندم کاران این استان ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: ۵۰ درصد طلب گندمکاران مناطق سردسیری نیز تاکنون پرداخت شده است که تا پایان فصل برداشت درمهرماه به طور کامل تسویه می‌شود.