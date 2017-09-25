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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی؛

۱۰۰ میلیارد برای پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص یافت

۱۰۰ میلیارد برای پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص یافت

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، با بیان اینکه ۷۰درصد بهای گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده، از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران از سوی سازمان برنامه و بودجه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف با اشاره به اینکه تاکنون ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است، افزود: بهای گندم خریداری شده تا امروز ۱۱۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۸۰ هزار و ۵۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وی گفت: از مجموع بهای گندم خریداری شده حدود ۳۰ درصد باقی مانده است که تا پایان مهر پرداخت می‌شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: روز گذشته نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت طلب گندمکاران دریافت شد.

سیف درباره پرداخت طلب گندمکاران استان کردستان گفت: ۵۲۰ هزار و ۱۱۳ تن گندم از گندمکاران این استان به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و تاکنون ۳۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد پرداخت شده است.

وی میزان خرید گندم از استان گلستان را یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۲۲ تن اعلام کرد و افزود: مجموع بهای گندم خریداری شده از گندم کاران این استان ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: ۵۰ درصد طلب گندمکاران مناطق سردسیری نیز تاکنون پرداخت شده است که تا پایان فصل برداشت درمهرماه به طور کامل تسویه می‌شود.

کد مطلب 4097765

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    نظرات

    • داود دیبائی IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
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      پاسخ
      خجالت بکشید واقعا سه ماه و نیم از تحویل گندم ما گذشته چندهزار میلیارد مونده از پول گندم و شما فقط صد میلیارد اختصاص دادین؟؟خسته نشین یه موقع؟ .بابا به خدا کشاورز بدبخت بدهی داره و پول لازمه

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