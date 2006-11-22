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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۹

سرپرست کاروان ورزشی ایران به دوحه در گفتگو با مهر:

آماده استقرار کاروان ایران در دهکده بازیهای آسیایی هستیم/ نخستین گروه خبری هفتم آذر عازم قطر می شود

آماده استقرار کاروان ایران در دهکده بازیهای آسیایی هستیم/ نخستین گروه خبری هفتم آذر عازم قطر می شود

کادر سرپرستی کاروان ورزشی کشورمان در قالب تیمی 8 نفره عازم دوحه قطر شد تا مقدمات حضور تیم های ملی کشورمان در بازیهای آسیایی را فراهم کنند.

دکترنصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان دربازیهای آسیایی دوحه قطردراین باره به خبرنگارمهرگفت : کادرسرپرستی و اجرایی کشورمان فردا درقالب گروهی 8 نفره روز سه شنبه عازم دوحه قطر شد تا ضمن تحویل گرفتن اماکن اقامتی و ساختمانهای طرف قرارداد کمیته ملی المپیک ، مقدمات اسکان وحضورکاروان ورزشی کشورمان در دهکده بازیهای آسیایی و همچنین برنامه محل های تمرینی و مسابقاتی تیم های اعزامی به دوحه را مشخص کنند.

سجادی افزود :علاوه برکادر اجرایی، 14نفرشامل کادرپزشکی نیزعازم قطر شدند تا با استقرار درمراکز درمانی ، شرایط خدمات رسانی به ورزشکاران اعزامی را مهیا کنند.

وی در خصوص برنامه اعزام تیم های ورزشی به قطرتصریح کرد : بلیط کلیه 243 ورزشکار اعزامی به دوحه تهیه شده و طبق برنامه کار اعزام تیم ها انجام خواهد شد که با برنامه ریزی های بعمل آمده تیم های فوتبال و بسکتبال نخستین گروههای اعزامی به دوحه خواهند بود و این اعزامها تا 16 آذر ادامه خواهد شد . ضمن اینکه بازگشت تیم های اعزامی از 15 آذرماه آغازخواهد شد وتا 25 آذربه طول می انجامد. 

سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی درخصوص تعداد و خبرنگاران اعزامی به بازیهای آسیایی، اظهار داشت : نزدیک به 40 خبرنگار وعکاس از رسانه های مختلف کشورمسئولیت پوشش خبری و تصویری بازیهای آسیایی را در طول 15 روز برگزاری این مسابقات برعهده خواهند داشت که نخستین تیم خبری روز 7 آذرماه عازم دوحه خواهد شد و سایرگروههای خبری نیزطی سه مرحله به قطر اعزام می شوند که انتظارمی رود این گروه نهایت تلاش خود را در انعکاس افتخار آفرینی های ورزشکاران کشورمان و تعمیم روحیه نشاط و شادابی درکاروان ورزشی ایران بکار بگیرند .

کد مطلب 409781

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