آماده استقرار کاروان ایران در دهکده بازیهای آسیایی هستیم/ نخستین گروه خبری هفتم آذر عازم قطر می شود

دکترنصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان دربازیهای آسیایی دوحه قطردراین باره به خبرنگارمهرگفت : کادرسرپرستی و اجرایی کشورمان فردا درقالب گروهی 8 نفره روز سه شنبه عازم دوحه قطر شد تا ضمن تحویل گرفتن اماکن اقامتی و ساختمانهای طرف قرارداد کمیته ملی المپیک ، مقدمات اسکان وحضورکاروان ورزشی کشورمان در دهکده بازیهای آسیایی و همچنین برنامه محل های تمرینی و مسابقاتی تیم های اعزامی به دوحه را مشخص کنند.



سجادی افزود :علاوه برکادر اجرایی، 14نفرشامل کادرپزشکی نیزعازم قطر شدند تا با استقرار درمراکز درمانی ، شرایط خدمات رسانی به ورزشکاران اعزامی را مهیا کنند.

وی در خصوص برنامه اعزام تیم های ورزشی به قطرتصریح کرد : بلیط کلیه 243 ورزشکار اعزامی به دوحه تهیه شده و طبق برنامه کار اعزام تیم ها انجام خواهد شد که با برنامه ریزی های بعمل آمده تیم های فوتبال و بسکتبال نخستین گروههای اعزامی به دوحه خواهند بود و این اعزامها تا 16 آذر ادامه خواهد شد . ضمن اینکه بازگشت تیم های اعزامی از 15 آذرماه آغازخواهد شد وتا 25 آذربه طول می انجامد.



سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی درخصوص تعداد و خبرنگاران اعزامی به بازیهای آسیایی، اظهار داشت : نزدیک به 40 خبرنگار وعکاس از رسانه های مختلف کشورمسئولیت پوشش خبری و تصویری بازیهای آسیایی را در طول 15 روز برگزاری این مسابقات برعهده خواهند داشت که نخستین تیم خبری روز 7 آذرماه عازم دوحه خواهد شد و سایرگروههای خبری نیزطی سه مرحله به قطر اعزام می شوند که انتظارمی رود این گروه نهایت تلاش خود را در انعکاس افتخار آفرینی های ورزشکاران کشورمان و تعمیم روحیه نشاط و شادابی درکاروان ورزشی ایران بکار بگیرند .