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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

اعزام نیروهای حشد شعبی به طوزخورماتو

اعزام نیروهای حشد شعبی به طوزخورماتو

منابع عراقی از اعزام شمار زیادی از نیروهای حشد شعبی به سوی طوزخورماتو به منظور مقابله با حوادث احتمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی در استان دیالی از گسیل شدن نیروهای حشد شعبی به سوی طوزخورماتو در استان صلاح الدین از بیم هر حادثه غیرقابل پیش بینی پس از همه پرسی خبر داد.

این منبع بیان کرد:شمار زیادی از نیروهای تیپ ۲۳ حشد شعبی عازم طوزخورماتو در استان صلاح الدین شده است.

منبع مذکور اعلام کرد: نیروهای حشد شعبی که عازم طوزخورماتو شده اند به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و حشد شعبی در آن مناطق در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و هر گونه تنش احتمالی با نیروهای کُردی است.

کد مطلب 4097822

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