به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مطلبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتم مهر روز ملی آتشنشانی برگزار شد، با اشاره به آمار شش ماهه فعالیتهای سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی ۱۶۲ هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه ۱۲۵ داشتهایم که تعداد مستقریها در این مدت یک هزار و ۶۴۰ مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه دراین بازه زمانی چهار هزار و ۸۲۰ مورد آتش سوزی اتفاق افتاده است، افزود: علت بالا رفتن تعداد حریق در شش ماهه نخست امسال آتش سوزی در زمینهای کشاورزی و همچنین آتش سوزی در زمینهای بایر بوده است.
مدیر ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان ابراز داشت: متاسفانه برخی تغییر کاربری در ساختمانهای مستعد خطر در شهر اصفهان اتفاق افتاده که مناسب نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
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