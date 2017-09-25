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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی؛

مهلت تسویه باقیمانده بدهی اقساط سهام عدالت تمدید شد

مهلت تسویه باقیمانده بدهی اقساط سهام عدالت تمدید شد

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، مهلت تسویه باقیمانده بدهی اقساط مشمولان سهام عدالت به مدت یک ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، مشمولان سهام عدالت و بازماندگان متوفیان مشمول که تمایل به پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت خود را دارند از تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۶ و پس از بازگشایی مجدد سامانه سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نسبت به تسویه مانده بدهی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است مهلت پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت شش ماه بوده است که با مصوبه فوق الذکر فقط به مدت یک ماه این فرصت تمدید می شود.

بر اساس این گزارش، جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر اعضا برگزار و مقرر شد مهلت تسویه باقیمانده بدهی اقساط مشمولان سهام عدالت به مدت یک ماه تمدید شود.

کد مطلب 4097892

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    نظرات

    • علی احمدی IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شما که قرار بود اخر شهریور سود سهام را واریز کنید بحساب پس چی شد

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