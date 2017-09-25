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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۹

دستگیری دو شکارچی متخلف در استان مرکزی

دستگیری دو شکارچی متخلف در استان مرکزی

رئیس اداره محیط زیست شهرستان خمین گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمین حین گشت و کنترل مناطق و شکارگاه های مختلف شهرستان خمین دو نفر متخلف را پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، سید علیرضا شریفی گفت: ماموران محیط زیست این شهرستان هفته جاری در حین گشت و کنترل مناطق و شکارگاه های مختلف این شهرستان ۲ شکارچی متخلف را پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند.

وی اظهارکرد: متخلفان بدون کسب مجوز شکار، اقدام به ایجاد کومه و پناهگاه برای استتار و حمل سلاح در زیستگاه های حیات وحش کرده بودند.  

شریفی بیان کرد: ماموران در ساعات بامدادی و پیش از طلوع خورشید این افراد را دستگیر کردند و از آنها ۲ قبضه سلاح، چاقو و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست خمین تصریح کرد: شکار، خرید و فروش، حمل و نگهداری انواع گونه جانوری بدون اخذ مجوز از اداره محیط زیست ممنوع است.  

شهرستان خمین دارای ۱۱ زیستگاه حیات وحش است.

کد مطلب 4097896
مسعود بربر

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