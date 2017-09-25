دستگیری دو شکارچی متخلف در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، سید علیرضا شریفی گفت: ماموران محیط زیست این شهرستان هفته جاری در حین گشت و کنترل مناطق و شکارگاه های مختلف این شهرستان ۲ شکارچی متخلف را پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند.

وی اظهارکرد: متخلفان بدون کسب مجوز شکار، اقدام به ایجاد کومه و پناهگاه برای استتار و حمل سلاح در زیستگاه های حیات وحش کرده بودند.

شریفی بیان کرد: ماموران در ساعات بامدادی و پیش از طلوع خورشید این افراد را دستگیر کردند و از آنها ۲ قبضه سلاح، چاقو و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست خمین تصریح کرد: شکار، خرید و فروش، حمل و نگهداری انواع گونه جانوری بدون اخذ مجوز از اداره محیط زیست ممنوع است.

شهرستان خمین دارای ۱۱ زیستگاه حیات وحش است.