به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگمرک ایران، روسای گمرکات ایران و ترکیه بر ۸ محور مهم در همکاری های مشترک گمرکی امروز توافق کردند که این محورها شامل حذف کامل تاییدیه گواهی مبدا کالاهای ایرانی توسط کنسولگری های ترکیه ، ۲۴ ساعته شدن گمرکات گوربلاغ - بازرگان ، تبادل اطلاعات تصاویر ایکس ری به صورت بر خط ، تردد کامیون های ترک از ایران همزمان با بسته شدن مرزهای ترکیه با اقلیم کردستان عراق ، ایجاد تسهیلات جهت ترانزیت کالاهای ترکیه به قطر ، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر ، هماهنگی لازم برای احیای پروژه جاده ابریشم و تبادل اطلاعات در بستر دروازه مشترک مجازی بود .

در دیدار امروز فرود عسگری و جیناپ آشجی روسای کل گمرکات ایران و ترکیه در آنکارا پس از بحث و بررسی در خصوص مسایل و مشکلات موجود و به منظور نیل به اهداف افزایش حجم تجارت به سقف ۳۰ میلیارد دلار در سال طرفین بر انجام موارد زیر به توافق رسیدند:

١- با توجه به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر اعلام اعمال اصل عمل متقابل جهت صادرات اقلام ایران از مبدا کشورمان در خصوص لزوم اخذ تاییدیه اسناد توسط کنسولگری های ترکیه در ایران مقرر شد تاییدیه گواهی مبدا بصورت الکترونیکی بین گمرکات دو کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام پذیرد و بدین ترتیب نیازی به تاییدیه اسناد مذکور توسط سفارتخانه و کنسولگری طرفین نخواهد بود. با توجه به این تصمیم طرفین موضوع درخواست تاییدیه اصالت گواهی مبدا توسط کنسولگری های طرفین را به حالت تعلیق درآوردند. شایان ذکراست این پیشنهاد در جلسه مشترک با معاون وزیر اقتصاد ترکیه نیز مطرح و به تایید رسید.

٢-طرفین بر ٢٤ ساعته کردن مرز بازرگان - گوربلاغ وتامین نیروی انسانی وتجهیزاتی به توافق رسیدند .

٣-به منظور سهولت در انجام تردد وسایل نقلیه تبادل اطلاعات تصاویر ایکس ری به صورت برخط مورد توافق واقع گردید .

٤-با توجه به تحولات اخیر در منطقه اقلیم کردستان عراق طرفین بر هماهنگی کامل عملیات مرزی تاکید و با توجه به درخواست گمرک ترکیه مبنی بر افزایش ترانزیت از قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به انسداد مرزهای آن کشور بر منطقه اقلیم مقرر شد ، گمرک جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را بعمل آورد .

٥-به منظور مقابله مشترک با قاچاق مواد مخدر طرفین ضمن توسعه همکاری های موجود بر انجام عملیات مشترک سالیانه توافق کردند .

٦- با توجه به درخواست گمرک ترکیه مقرر شد تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا به قطر در نظر گرفته شود .

٧-طرفین برهمکاری و هماهنگی لازم بر احیا پروژه جاده ابریشم که در اولین فاز قرار است در مسیر استانبول -تهران-اسلام آباد صورت پذیرد و ظرف یک ماه آینده نشست مشترک با دعوت از کشور چین صورت می پذیرد ، توافق کردند .

٨-با توجه به فرآهم شدن زیر ساختهای لازم در دو کشور و تبادل اطلاعات آزمایشی داده در کانال امن و همچنین اجرای موفقیت آمیز فاز اول گمرک الکترونیک ، گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود تبادل اطلاعات اظهارنامه های صادراتی و وارداتی به منظور تحقق کامل دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام پذیرد که مورد توافق طرفین قرار گرفت .

