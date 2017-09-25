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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

جمعیت علمای مسلمین لبنان؛

ایجاد نظام کردی موجب ادامه یافتن اشغالگری صهیونیست ها می‌شود

ایجاد نظام کردی موجب ادامه یافتن اشغالگری صهیونیست ها می‌شود

جمعیت علمای مسلمین لبنان با صدور بیانیه ای نسبت به پیامدهای منفی همه پرسی اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در بیانیه «جمعیت علمای مسلمین» لبنان آمده است: نظام کردی که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق سعی دارد ایجاد کند یک نظام ناشناس در پیکره امت به شمار می آید و هدف از آن دستیابی به آرزوهای شخصی وی است. این همه پرسی در برگیرنده منافع کردها نیست منافع آنها به اتحاد با عراق گره خورده و نه ایجاد نظامی بسته بدون امکان حیات.

در ادامه این بیانیه آمده است: نظام کردی این بهانه را به رژیم صهیونیستی می دهد که خود را در داشتن یک دولت یهودی محق بداند این جدایی در ایجاد نظامهای دیگر در کشورهای دیگر اسلامی نقش دارد و شرایط را برای ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی مهیا کرده و جهان عربی و اسلامی را مشغول فتنه های داخلی به دور از مساله فلسطین و آزاد سازی آن از دست صهیونیستها می کند.

در این بیانیه تاکید شده است: امت اسلامی یک امت واحد است و زمانیکه استعمارگران از سرزمین های ما خارج شدند از طریق توافق نامه هایی نظیر سایکس پیکو و توطئه های دیگر آن را به بخش های مختلف تقسیم کردند. تلاشها باید برای متحد کردن امت و نه تجزیه بیش از پیش آن صورت پذیرد.

کد مطلب 4097910
فاطمه صالحی

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