تاخیر در پرداخت معوقات /کارگران: ۳ ماه است که حقوق نگرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران روزمزد و شرکتی شهرداری کرمانشاه از ماه‌ها پیش نسبت به عدم پرداخت معوقات خود معترض بودند و اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات بیان داشتند.

یکی از کارگران شهرداری کرمانشاه به خبرنگار مهر، گفت: سه ماه است که حقوق نگرفتم، این ایام نیز که مدارس باز شده‌اند و مشکلات معیشتی‌ام دو چندان شده و مجبور شدم برای خرید و ثبت‌نام و مدرسه فرزندم از اطرافیان پول قرض بگیرم.

وی افزود: ۲۷ سال است که در شهرداری کرمانشاه مشغول به کارم و چیزی به بازنشستگی من نمانده است اما طی یکی دو سال اخیر همواره با مشکل پرداخت معوقات مواجه بودیم و سه ماه و بعضاً ۴ ماه نیز حقوق نگرفتیم. ما پرسنل شهرداری بدبختیم و نیاز به شهردار خوب داریم.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته سر برج نهایتاً با یک یا دو روز تأخیر حقوق می‌گرفتیم امسال از سال گذشته تأخیرهای زیاد در پرداخت معوقات را شاهد هستیم.

یکی دیگر از کارگران روزمزد شهرداری نیز به خبرنگار مهر، گفت: ۳ ماه است که خبری از حقوق و معوقات نیست و به‌سختی روزگار می‌گذرانیم آیا مسئولان حاضرند هر سه ماه یک‌بار حقوق بگیرند.