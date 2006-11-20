چین دخالت های گستاخانه واشنگتن در امور داخلی پکن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی هند، پکن از واشنگتن خواست تا از دخالت های خود در امور داخلی این کشور که پکن از آن به "دخالت های گستاخانه" یاد کرد، بپرهیزد.

اخیراً وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی ادعا کرد که چین یکی از 8 کشوری بوده که در سال 2006 در آن نگرانی های ویژه درباره آزادی مذهبی دیده شده است.

"جیانگ یو" سخنگوی وزارت خارجه چین اقدام اخیر آمریکا در قرار دادن چین در فهرست ناقضین آزادی های مذهبی را نقض اصول و مقررات اساسی در روابط بین المللی خواند و آن را دخالتی بی جا در امور داخلی کشوری دیگر توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه پکن اغلب به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی احترام گذاشته است، بحث درباره آزادی مذهبی در این کشور را از وظایف مردم چین خواند.

جیانگ از آمریکا خواست تا به حقایق احترام بگذارد و به بهانه آزادیهای مذهبی از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بپرهیزد.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که آمریکا باید به جای بدتر کردن اوضاع و روابط دو کشور، درک و فهم متقابل بین دو کشور ایجاد کند.