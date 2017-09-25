کشته شدن بیش از ۱۷ هزار نفر در آمریکا در سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، آمارهای منتشر شده از سوی «اف بی آی» از افزایش میزان جرم های خشونت بار در آمریکا برای دومین سال متوالی خبر می دهند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پلیس آمریکا، آمار جرم های خشونت بار سال گذشته ۴.۱ درصد و امسال نیز نسبت به سال گذشته ۳.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین به گفته پلیس آمریکا تنها در سال ۲۰۱۶، حدود ۱۷۲۵۰ نفر از شهروندان آمریکایی به قتل رسیده اند.

گفته می شود در حالیکه آمار جرم و جنایت در آمریکا از سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رو به کاهش گذاشته بود، طی دوسال اخیر جهشی چشمگیر را نشان می دهد.

لازم به ذکر است آمار جرم های مختلف در آمریکا هرساله توسط پلیس این کشور مورد ارزیابی و انتشار قرار می گیرد.