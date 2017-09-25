  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۵

اف بی آی اعلام کرد:

کشته شدن بیش از ۱۷ هزار نفر در آمریکا در سال ۲۰۱۶

کشته شدن بیش از ۱۷ هزار نفر در آمریکا در سال ۲۰۱۶

پلیس آمریکا با انتشار آماری رسمی ضمن اعتراف به افزایش میزان جرم در این کشور برای دومین سال متوالی، از کشته شدن بیش از ۱۷ هزار تن از شهروندان این کشور در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، آمارهای منتشر شده از سوی «اف بی آی» از افزایش میزان جرم های خشونت بار در آمریکا برای دومین سال متوالی خبر می دهند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پلیس آمریکا، آمار جرم های خشونت بار سال گذشته ۴.۱ درصد و امسال نیز نسبت به سال گذشته ۳.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین به گفته پلیس آمریکا تنها در سال ۲۰۱۶، حدود ۱۷۲۵۰ نفر از شهروندان آمریکایی به قتل رسیده اند.

گفته می شود در حالیکه آمار جرم و جنایت در آمریکا از سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رو به کاهش گذاشته بود، طی دوسال اخیر جهشی چشمگیر را نشان می دهد.

لازم به ذکر است آمار جرم های مختلف در آمریکا هرساله توسط پلیس این کشور مورد ارزیابی و انتشار قرار می گیرد.

کد مطلب 4097963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها