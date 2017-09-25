اجرای ۳۰برنامه فرهنگی-مذهبی در ورودی غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جاوید پور معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه ضمن اعلام خبر فوق با تشریح برنامه های مناسبتی ایام محرم در سطح ورودی غربی پایتخت گفت: یکی از اهداف و رویکردهای برنامه های اجتماعی و فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ایام محرم، اجرای تمهیدات و اقدامات مختلف به منظور تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع) و نقش آن در بیداری اسلامی و انتقال آن به نسل جوان امروزی است.

وی در همین راستا افزود: با مشارکت شهروندان و مدیران محلات سیزده گانه منطقه۲۱ برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی در سرای محلات، مساجد محوری، بوستان ها و مراکز فرهنگی و هنری در قالب سخنرانی پیرامون واقعه کربلا، آئین های عاشورایی، شب شعر عاشورایی، برپایی نمایشگاه آثار تابلوهای نقاشی، نمایشگاه کتاب با موضوع معرفت حسینی و بیداری اسلامی، مسابقات فرهنگی و هنری، کتاب خوانی، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، مراسم تعزیه، نشست های مذهبی، کارگاه های آموزشی و جلسات سخنرانی با مضامین مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف و رعایت نکات بهداشتی تغذیه ای در نذری ها برگزار خواهد شد که اجرای این برنامه ها در دهه نخست ماه محرم برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

جاویدپور در پایان با بیان این که آماده سازی فضای عمومی و سیمای بصری منطقه۲۱ و نصب تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در این منطقه انجام گرفته، خاطر نشان کرد: تهیه و توزیع محصولات فرهنگی، کتاب و لوح فشرده، مراسم تجلیل و تکریم از بانوان آزاده، همسران ایثارگر شهید و جانبازان محلات، از دیگر برنامه های اجرایی به مناسبت این ایام خواهد بود.