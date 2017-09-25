صدور اولین سری احکام بازنشستگی پیش از موعد روستاییان بخش خاروانا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری عصر دوشنبه در بازدید از کارگزاری بخش خاروانا گفت: هم اکنون ۳۶۴۴ نفر از جمعیت بخش خاروانا به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.

وی با اشاره به بررسی ۱۸۳ پرونده متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بخش خاروانا تا الان، اظهار داشت: پرونده های مذکور در مرحله نهایی صدور حکم و برقراری مستمری ماهیانه قرار دارند و اولین سری احکام بازنشستگی پیش از موعد کشاورزان، روستاییان و عشایر شهرستان ورزقان و بخش خاروانا به زودی صادر خواهد شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ادامه داد: پیش بینی می شود شمار متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد بخش خاروانا تا پایان سالجاری به ۴۰۰ پرونده برسد.

وی با بیان اینکه مشمولان بالای ۷۰ سال سن با داشتن ۱۰سال سابقه عضویت در صندوق می توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کنند، افزود: در شرایط عادی برابر آیین نامه مصوب هیأت دولت، متقاضیان بازنشستگی صندوق بایستی حداقل ۱۵سال سابقه بیمه پردازی نزد این صندوق داشته باشند.

نظری در خاتمه سخنانش تعداد خانوارهای مستمری بگیر بخش خاروانا (مستمری فوت و از کارافتادگی کلی) از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را در حال حاضر، ۲۱۵ خانوار اعلام کرد.