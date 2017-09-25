فرانسه به دنبال یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با میشل عون همتای لبنانی خود بر لزوم حفظ حاکمیت لبنان تاکید کرد.

ماکرون که این سخنان را در کنفرانس خبری پس از انجام این دیدار در کاخ الیزه مطرح می کرد، از آماده شدن کشورش برای برگزاری یک کنفرانس برای حمایت از لبنان و شبیه کنفرانس هایی که پس از جنگ 34 روزه در سال 2006 برای کمک به این کشور تشکیل شدند، خبر داد.

وی همچنین تاکید کرد که حمایت از لبنان در کارهای در حال انجام توسط سازمان ملل در جنوب لبنان مشهود است.

رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: فرانسه نیازمند وجود یک دولت قدرتمند در لبنان است و از چنین دولت قدرتمندی در لبنان حمایت می کند. یک دولت قدرتمند در لبنان به خصوص با توجه به حضور پناهندگان در این کشور به معنای تضمین ثبات بلندمدت است.

ماکرون تاکید کرد: ما به دنبال یافتن راه حلی سیاسی در سوریه هستیم. فرانسه در حال پیگیری کمک به لبنان نیز هست و آژانس توسعه فرانسه به کار در لبنان ادامه خواهد داد. من مایل به تشکیل یک کنفرانس جدید برای سازماندهی کمک های جامعه جهانی (به لبنان) هستم.

وی همچنین در ادامه سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای لبنانی خود افزود: ما خواستار کار بر روی تشکیل انجمنی برای سرمایه گذاری در لبنان هستیم. فرانسه معتقد است سیاست عدم فرقه گرایی لبنان بهترین سیاست است، اما برای حل مساله تروریسم و پناهندگان ما نیازمند یافتن راه حلی سیاسی در سوریه هستیم.

رئیس جمهور فرانسه همچنین در ادامه توضیحات خود در خصوص همکاری های مشترک میان لبنان و فرانسه عنوان کرد: هدف مشترک ما پیگیری بهترین راه های همکاری در سالهای پیش رو است. ما تاریخی مشترک داریم و من امیدوارم بتوانیم این ابتکار عمل و نقش لبنان در این گفتگوی فرانسوی را تقویت کنیم. ما در حال کار بر روی نقشه راه این کار هستیم.

ماکرون همچنین از سفر چند مقام بلند پایه فرانسه به لبنان در آینده خبر داد.