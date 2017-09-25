لزوم جلوگیری از روند رو به رشد انحراف مالی در شهرداری آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کمری شامگاه امروز در جلسه علنی شورای شهر با موضوع بررسی بدهی کلان شهرداری آبادان گفت: با توجه به شرایط حال حاضر شهرداری آبادان لازم است تا چاره‌اندیشی در جهت بهبود روند کارها هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: در یک آسیب‌شناسی کلی به دور از ورود به جزئیات، مشکلات کلانی را در شهرداری شاهد هستیم، شورای پنجم و سرپرستی که تازه شروع به کار می‌کند شهرداری را در شرایطی تحویل می‌گیرد که لازم است مردم از وضعیت آن آگاهی داشته باشند.

کمری اظهار کرد: موضوع بدهی‌های شهردار از مهم‌ترین مواردی است که این روزها ذهن مردم را درگیر خود کرده است. متأسفانه آمار و اطلاعات نادرستی را در سیستم داریم که بایستی بررسی شود. نیاز به انجام برخی حسابرسی‌ها و تغییر و تحولات است که از طریق تفحص و بازرسی قانونی بتوانیم به اطلاعات دقیق دست پیدا کنیم و لذا پیگیر هستیم و امید می‌رود تا به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.

اطلاعت درستی از شهرداری نداریم

وی تصریح کرد: لازمه هر برنامه‌ریزی در هر سازمانی آن است که اطلاعات و آمار دقیق در اختیار داشته باشیم و این در حالی است که ما این اطلاعات و آمار را در شهرداری در اختیار نداریم و مهم‌ترین مشکل شهرداری آبادان نیز نبود اطلاعات و آمار دقیق در تمامی زمینه‌ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: در طول مدت گذشته درصدد یافتن اطلاعاتی به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی بودیم که تاکنون این اطلاعات را از طریق شهرداری به دست نیاورده‌ایم و هر روز نیز آمار و اطلاعات متفاوتی از این موضوع به دست ما می‌رسد، ارقام ضدونقیض هستند.

کمری افزود: در مورد رقم اصلی بدهی شهرداری هنوز به رقم درستی دست نیافته‌ایم و این رقم هر روز رشد می‌کند. مواردی که تا ابتدای شهریورماه امسال در امور مالی شهرداری به ثبت رسیده، بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان بدهی را نشان می‌دهد اما این واقعیت بدهی‌ها نیست این‌ها مواردی است که تاکنون سند شده است، در دست بسیاری از طلب کارها یکسری صورتحساب وجود دارد که هنوز سند نشده و در حال تنظیم و ارائه آن‌ها هستند که این‌ها بر بدهی‌های شهرداری افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: روز به روز سازمان تأمین اجتماعی به رقم طلب خود از شهرداری اضافه می‌کند، آرای قضایی زیادی در دست مردم است که به‌طور تصاعدی آن تأخیر در دیه رو به دست می‌آورند و رای حقوقی و قضایی می‌گیرند و این به بدهکاری شهرداری اضافه می‌شود

کمری تصریح کرد: در یکی از موارد، شهرداری طلب فرد طلبکاری را ۵.۵ میلیارد تومان محاسبه و سند زده بود که الان مشخص شده میزان اصلی طلب این فرد ۹ میلیارد تومان بوده و هنوز مابقی اسناد را تحویل نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که ما بر اساس قراردادها و خریدارهایمان نمی‌دانیم چقدر بدهکاریم و بایستی طلبکاران بیایند و صورت‌حساب‌هایشان را ارائه کنند تا ما بدانیم چقدر بدهی داریم، بر روی رقم ۱۶۶ میلیارد تومان بدهی نیز نمی‌توانیم حساب کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: باید منتظر بمانیم تا همه طلبکارها و آرای قضایی و افزایش‌های اداراتی همچون دارایی و تأمین اجتماعی پیدا شود تا شاید بتوانیم به رقم اصلی بدهی شهرداری دست پیدا کنیم.

کمری افزود: در رأس بودجه سال ۹۵ که تفریق بودجه نیز صورت گرفته است از بودجه این سال که ۱۵۰ میلیارد تومان بوده ۱۳۹ میلیارد تومان آن محقق شده که ۶۸ درصد صرف هزینه‌های جاری و ۳۲ درصد آن صرف پروژه‌های عمرانی شده و ایرادی که بر آن وارد است اینکه میزان هزینه کرد با درصد ۴۰ (جاری) به ۶۰ (عمرانی) رعایت نشده است.

بدهکاری ها با واقعیت همخوانی ندارد

وی اظهار کرد: میزان هزینه‌های ثبت‌شده در دفاتر شهرداری ۱۲۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این یعنی ۱۰ میلیارد تومان مثبت که بایستی در حساب شهرداری می‌ماند و شهرداری نباید بدهکار باشد و این در حالی است که این موضوع با واقعیات شهرداری همخوانی ندارد، شهرداری نه‌تنها حساب مانده‌ای ندارد بلکه کلی هم بدهکار است.

کمری تصریح کرد: در گفته‌های تمام مسئولان شهرداری نظرشان بر این است که حدود ۹ میلیارد تومان حق‌الزحمه و بیمه به‌طور ماهانه پرداخت می‌شود درصورتی‌که در سال ۹۵ میزان پرداختی تحت عنوان حقوق و بیمه ۳۳ میلیارد تومان ثبت‌شده که ۲۶ درصد از بودجه هزینه شده سال بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: ایراد کار در قراردادهای حجمی با پیمانکار و جابجایی طرح‌ها است که بایستی دراین‌باره تحقیقی به عمل آید تا مشخص شود چگونه این اتفاقات رخ‌داده است. اگر هزینه کرد شهرداری در ۱۲ ماه، ۳۳ میلیارد تومان بابت دستمزد و بیمه بوده این نشان‌دهنده آن است که رقم پرداختی ما در ماه زیر سه میلیارد تومان است درصورتی‌که به‌طور ظاهر در شهرداری ماهانه بیش از هشت میلیارد تومان هزینه کرد داریم.

کمری افزود: بر اساس موارد یاد شده اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که نیاز به حسابرسی داریم و بایستی یک شرکت حسابرسی را به‌عنوان مشاور به کار بگیریم تا این قضایا را جمع‌وجور کنیم زیرا در غیر این صورت شاید سال ۹۶ وضعیت بدتر از سال گذشته شود و هیچ بهبودی را در کار شاهد نباشیم.

وی اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده امروز به موردی برخورد کردیم که لازم است تا شهردار وقت در سال ۷۹ را نیز فراخوانده و به زیر سؤال ببریم، موضوع مربوط به پارک منطقه کشتارگاه است، در زمینی که در سال ۷۹ با مصوبه شورای تأمین و یا به دستور مسئولان وقت با توجه به بروز برخی بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در آن منطقه، املاک تخریب می‌شود و شهرداری هزینه تخریب را نیز به مردم می‌پردازد و آن را به فضای سبز تبدیل می‌کند بایستی آن زمان ظرف مدت سه ماه می‌رفتند و تخلف می‌گرفتند ولی متأسفانه این کار انجام نشده و الان مالک پیدایش شده و شاکی است و بابت زمینش پنج میلیارد تومان حکم گرفته تا از حساب شهرداری برداشت شود.

وی تصریح کرد: از سه روز گذشته تا الان مسئولان شهرداری و فرمانداری درگیر این قضیه هستند، این کوتاهی مسئول حقوقی، شهردار و شورای آن زمان را نشان می‌دهد که الان گریبان گیر شهرداری شده و هم اینک نیز حساب شهرداری آبادان را مسدود کرده‌اند.