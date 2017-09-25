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۳ مهر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

برق برخی نقاط شهر گرگان قطع شد

برق برخی نقاط شهر گرگان قطع شد

گرگان- مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از قطع برق در برخی نقاط شهر گرگان خبرداد و گفت: این قطع و وصلی برق پس از بارش باران امری طبیعی است.

علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع  و وصل شدن برق در برخی مناطق شهر گرگان اظهار کرد:  چندماهی است که بارش باران در سطح استان نداشتیم و به همین دلیل روی مقره های فشار متوسط برق آلودگی و گردو خاک می نشیند.

وی افزود: به همین دلیل پس از بارش باران مقره ها اصطلاحا آبزده شده و موجب قطعی موقت برق و خروج خط ها می شوند اما در مدت زمان اندکی دوباره برق این مناطق وصل می شود.

نصیری اظهار کرد: این قطع و وصلی پس از بارش باران امری طبیعی است که در تمام نقاط کشور رخ می دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: در تابستان هیچگونه قطعی برق نداشتیم و اگر هم قطعی رخ داده بر اثر حادثه ای بوده که به سرعت برطرف شده است.

کد مطلب 4098057

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
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      پاسخ
      آره الانم برق قطع نیست خودم هم الان سردمه

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