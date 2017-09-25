برق برخی نقاط شهر گرگان قطع شد

علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع و وصل شدن برق در برخی مناطق شهر گرگان اظهار کرد: چندماهی است که بارش باران در سطح استان نداشتیم و به همین دلیل روی مقره های فشار متوسط برق آلودگی و گردو خاک می نشیند.

وی افزود: به همین دلیل پس از بارش باران مقره ها اصطلاحا آبزده شده و موجب قطعی موقت برق و خروج خط ها می شوند اما در مدت زمان اندکی دوباره برق این مناطق وصل می شود.

نصیری اظهار کرد: این قطع و وصلی پس از بارش باران امری طبیعی است که در تمام نقاط کشور رخ می دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: در تابستان هیچگونه قطعی برق نداشتیم و اگر هم قطعی رخ داده بر اثر حادثه ای بوده که به سرعت برطرف شده است.