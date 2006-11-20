ایران پیشرفت کشورهای مستقل را پیروزی و پیشرفت خود می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در این مذاکرات با اشاره به روابط بسیار خوب و دیدگاه های مشترک دو کشور در مسایل بین المللی گفت: ایران، موفقیت و پیشرفت کشورهای مستقل از جمله زیمبابوه را پیروزی و پیشرفت خود می داند و آماده است برای پیشبرد اهداف دولت زیمباوه در جهت منافع دو کشور، همکاری کند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه براساس توافقات دو کشور مقرر شده است همکاری های ایران و زیمبابوه در سه سطح مشاوره، مدیریت و سرمایه گذاری های مشترک پیگیری شود، بر تعیین جزئیات توافقات دو کشور براساس منافع مشترک تایید و ابراز امیدواری کرد سفر رئیس جمهور زیمبابوه به تهران دستاوردهای مهمی برای دو طرف به همراه داشته باشد.

رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه نیز با قدردانی از دعوت دکتر احمدی نژاد برای سفرهیات بلند پایه زیمبابوه به تهران، جمهوری اسلامی ایران را کشوری دانست که می توان به آن تکیه کرد و افزود: مردم ایران، مردمی انقلابی و پایبند به ارزش های اخلاقی و انسانی و الگوی بسیاری از ملت ها هستند.

رئیس جمهور زیمبابوه با اشاره به روابط خوب میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که این سفر منشا خبر بیشتر برای دو ملت دوست و برادر ایران و زیمبابوه باشد و تهران و حراره بتوانند اراده خود را برای توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات به نمایش بگذارند.