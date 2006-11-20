به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون اظهارات کمال محامد پور، معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی براینکه ضعف در پشتیبانی اداری و سیاسی وزارت امور خارجه موجب عدم موفقیت ایران به انتخابات مجدد در شورای اتحادیه بین المللی مخابرات شده است، گفت: اشاره به عدم همکاری وزارت امورخارجه در اظهارات ایشان شگفت انگیز است چرا که وزارت امور خارجه همواره حمایت و پشتیبانی خود را از عضویت در این شورا نشان داده است.

این مقام آگاه افزود: طی جلسات متعدد هفتگی که از حدود سه ماه قبل از برگزاری این اجلاس آغاز شد و تا زمان شروع آن ادامه داشت، هماهنگی میان وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری صورت گرفته است که این هماهنگی بصورت فعالیت های گسترده انتخاباتی به منظور عضویت ایران، از جمله ارسال نامه وزیر ارتباطات به همتایان خود از طریق نمایندگی های دیپلماتیک کشورمان ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به همراه مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی و کارشناسی ارشد اداره سازمان های تخصصی وزارت امور خارجه هیات مذکور را در کلیه مراحل همراهی کرده اند، گفت: در گزارش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات دولت، خدمات و پشتیبانی وزارت امور خارجه مکررا مورد اذعان و قدردانی قرار گرفته است.