به گزارش خبرنگار مهر آرش کردی، مدیر عامل شرکت توانیر در حاشیه نخستین همایش مدیران آینده صنعت برق کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر برق ایران با عراق سنگرون شود، زمینه ای برای گسترش مبادلات برقی ایران با افغانستان و پاکستان نیز فراهم می شود، گفت:در ٦ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ٣٠درصدی صادرات برق بودیم.

به گفته این مقام مسوول به صورت عادی، سالانه حدود ٧٠٠ تا ٧٥٠ میلیون دلار برق از ایران به کشورهای همسایه صادر می شود.

کردی با بیان اینکه ما به عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر و در زمان اوج مصرف از ارمنستان برق دریافت می کنیم، تصریح کرد:تراز تجاری صادرات و واردات برق ایران ٢.٥ تا ٣ برابر است و همواره ٢.٥تا٣ برابر میزان واردات، برق صادر می کنیم.

مدیرعامل توانیر درباره صادرات برق به عراق و مطالبات ایران از این کشور گفت: برای دریافت مطالبات مشکلاتی در مسایل بانکی و نقل و انتقالات پول وجود داشت که با ورود بانک مرکزی و گشایش های بعد از برجام، آن مشکلات در حال رفع و رجوع است.

کردی افزود: در مورد برطرف کردن موانع انتقال پول، در حال مذاکراتی با طرف عراقی هستیم که اگر به جمع بندی برسیم، دریافت مطالباتمان از عراق به روز خواهد شد.

مدیرعامل توانیر با اعلام اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده با عراق، مقرر شده است که ٥٠ درصد مطالبات ایران که حدود ٤٠٠ تا٥٠٠ میلیون دلار است، تا پایان سال میلادی جاری تسویه شود.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزیر پیشنهادی نیرو باید متخصص برق باشد یا آب؟ گفت: وزیر نیرو باید برقآبی باشد، یعنی در دو حوزه تخصص داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت قطعا بازخوردهای لازم را از صنعت آب و برق دریافت کرده است و مطمئنا هر تصمیمی دولت اتخاذ کند، به صلاح صنعت آب و برق خواهد بود.