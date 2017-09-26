سهام آسیایی از حرکت ایستاد/ ین تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ام‌اس‌سی‌آی گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه در خارج ژاپن به دنبال افت سهام تکنولوژی در وال‌استریت، ۰.۳ درصد افت کرد.

قرار است امروز راس ساعت ۱۶:۴۵ به وقت جهانی، جانت یلن، رییس فدرال رزرو در مورد «چشم‌اندازهای رشد؛ ارزیابی مجدد اصول»، سخنرانی کند.

سرمایه‌گذاران در سخنان یلن به دنبال سرنخ‌هایی راجع به این هستند که آیا بانک به برنامه خود برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر پایبند خواهد ماند یا خیر.

هارومی تاگوچی، اقتصاددان اصلی آی‌اچ‌اس مارکیت در توکیو می‌گوید: اگر بانک به همین زودی و تا ماه دسامبر نرخ بهره خود را افزایش دهد، این کار باعث تقویت دلار خواهد شد، اما تنش‌های کره شمالی وضعیت را پیچیده کرده است.

او اضافه کرد: حتی در صورتی‌که یلین چیز مثبتی برای بازار بگوید، ممکن است با ریسک‌های ژئوپولیتیکی خنثی شود.

وزیرخارجه کره‌شمالی دوشنبه اعلام کرد که توییت آخر هفته میلادی دونالد ترامپ به عنوان اعلام جنگ با کره‌شمالی محسوب می‌شود و پیونگ‌یانگ حق انجام عمل متقابل را برای خود محفوظ می‌داند که این شامل سرنگون کردن بمب‌افکن‌های آمریکایی در صورتی که در خارج از آسمان خود پرواز کنند می‌باشد.

سهام استرالیا ۰.۱ درصد افت کرد درحالی‌که ارزش سهام کره‌جنوبی ۰.۳ درصد کاهش یافت.

شاخص نیکی ژاپن با تقویت ین تحت فشار قرار گرفت و ۰.۴ درصد افت کرد.

دلار با افتی ۰.۲ درصدی در برابر ین به نرخ ۱۱۱.۵۱ ین رسید و با بالاترین مقدار ۲ ماهه خود که ۱۱۲.۷۲۵ ین بود و در هفته پیش به آن رسید، فاصله خود را بیشتر کرد.