لزوم گسترش پیوند دانشگاه و مردم برای حل مشکلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی ظهر امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ایلام افزود: امروز در سفری که به استان ایلام داشتیم شاهد افتتاح و کلنگ زنی چند طرح از جمله دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، آموزشکده کشاورزی دهلران و کلنگ زنی طرح بوستان دانشگاه ایلام بودیم.

وی با تقدیر و تشکر از عوامل ارتقا و پیشرفت دانشگاه ایلام اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای ارتقا کمی و کیفی دانشگاه ایلام صورت گرفته است.

هاشمی با تاکید بر لزوم گسترش و تقویت پیوند دانشگاه و مردم افزود: باید پیوندهای دانشگاه با قشرهای مختلف گسترش یابد تا مشکلات کشور حل شود.

وی افزود: دانشگاه و دانشجویان با نقدهای سازنده در راستای ارتقا و پیشرفت کشور و در بخش های مختلف گام بردارند.

هاشمی تصریح کرد: فعالیت های دانشجویان و دانشگاه ها در همه بخش ها از جمله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید در راستای حل مشکلات کشور باشد.

وی نقش دانشگاه را در اصلاح نقاط ضعف در بخش های اجتماعی و فرهنگی مهم دانست و افزود: دانشگاه و دانشجویان نسبت به مسائل جامعه و کشور باید احساس مسئولیت داشته باشند و از تکنیک های خاص در جهت حل مشکلات گام بردارند.

سرپرست وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشگاه و دانشجویان باید پیشگام پیشرفت در کشور باشند، افزود: تعامل دانشگاه و دانشجویان با مدیران، مسئولان و دولتمردان باید بیشتر از گذشته انجام شود و مدیران نیز از نقدهای سازنده دانشگاهیان استفاده کنند.

هاشمی بیان داشت: امروز در دانشگاه ایلام علاوه بر افتتاح چند طرح شاهد نشست قرارگاه ملی راهیان نور بودیم و در آینده نزدیک دانشگاه های استان به مرکز اصلی گسترش اردوهای راهیان نور تبدیل می شوند.

وی اظهار داشت: امروزه دانشگاه و دانشجویان باید به سمت خلاقیت، نوآوری و ایده های جدید پیش بروند و مسئولان کشور را در امر آبادانی و حل مشکلات کشور کمک کنند.

وی تقارن آغاز سال تحصیلی دانشگاه و ایام محرم و هفته دفاع مقدس را به فال نیک گرفت و افزود: باید از فرهنگ عاشورا در جهت ارتقای فرهنگی دانشگاه ها استفاده کرد.