روحانیت شهدای زیادی را در دفاع مقدس و دفاع از حرمین تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زارعی امروز سه شنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی که در حوزه علمیه صحنه برگزار شد، به ارائه نقش روحانیت در پیشبرد اهداف دینی پرداخت و اظهار داشت: کلمه روحانی فقط اختصاص به اسلام ندارد بلکه در همه ادیان به افرادی اطلاق می شود که به عنوان کارشناس برای تبلیغ دین فعالیت می کنند.

وی افزود: طلاب و روحانیون نباید به خاطر داشتن این عنوان خود را برتر از دیگران بدانند چرا که این لباس ابزار و نشانه ای برای تبلیغ دین اسلام است.

امام جمعه شهرستان صحنه اهتمام طلاب به اخلاق نیکو را از ویژگی های یک مبلغ دانست و گفت: روحانیون باید با بیانی شیرین و جذاب قدرت جذب جوانان به سیره ائمه اطهار را داشته باشند و بتوانند بیش از پیش جوانان را با دین اسلام آشنا کنند.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه اطلاعات مردم در مباحث دینی و اعتقادی ارتقاء یافته اند این مهم می طلبد که روحانیون با اطلاعات بروز و کافی در جامعه حضور یابند.

حجت الاسلام زارعی با اشاره به ایثار شهدای روحانی در دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: روحانیت با توجه به جمعیت کم، شهدای بسیاری را تقدیم اسلام کردند، از این قشر شهدای محراب، شهدای دفاع مقدس و امروز شهدای مدافع حرم رفتند تا اسلام بماند.

وی تصریح کرد: شهدای انقلاب الگویی همچون سیدالشهدا(ع) داشتند که به برکت خون این امام همام راه برای شهدا هدفمند شد.