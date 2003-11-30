يك موسسه وابسته به كنگره امريكا:آينده دور دست براي امريكا تاريك است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن،"انستيتو صلح" در واشنگتن كه تحت نظارت كنگره آمريكا فعاليت مي كند درگزارشي مدعي شد كه بعد از انچه كه جنگ ضد تروريسم ناميد در عراق و افغانستان ، مرحله بعدي نوبت به سوريه ، ايران و حزب الله خواهد رسيد و جنگ بر ضد تروريسم سالهاي متمادي ادامه خواهد يافت .

اين موسسه افزود مرحله سوم جنگي كه آنرا ضد تروريسم ناميد بعد از افغانستان و عراق تفاوت زيادي با دو مرحله قبلي خواهد داشت و چالش برانگيز تر خواهد بود و دليل آن اين است كه سوريه و ايران در جهان مانند عراق زمان صدام ، منزوي و درحاشيه قرار ندارند وعلاوه بر اين ، ملت ايران و سوريه به داشتن روحيه بالاي ملي گرايي مشهورترند كه در صورتي كه كشورهايشان در معرض فشارها وحملات خارجي قرار گيرد حول حكومت هاي خود حلقه خواهند زد، لذا هر گونه فشار آمريكا بر ضد ايران يا سوريه ، باعث افزايش حمايت هاي مردمي از دولتهاي اين دو كشور خواهد شد.

اين گزارش هشدار داده است: اگر استراتژي آمريكا از مرحله فشار به مرحله حمله نظامي منتقل شود ، قادر به تحقق اهداف خود نخواهيم بود، هرچند در صورتي كه ازمرحله عمليات محدود به مرحله جنگ فراگير وارد شويم ، مي توانيم شمار بيشتري از دشمنان خود را نابود كنيم اما اين مساله مشكلات نظامي ، سياسي و ديپلماتيك زيادي را براي ما به دنبال خواهد داشت.

اگر تصميم به جنگ بر ضد ايران بگيريم، به نيروهايي بيشتر از تعدادي كه در جنگ بر ضد عراق بكار گرفته شدند ، نياز داريم ، زيرا ايران كشور وسيعترازعراق است و ايراني ها جسورتر و شجاعتر از عراقي ها هستند.

اگر تصميم به حمله به سوريه بگيريم ، حزب الله مشكلات فراواني بيشتر از مشكلاتي كه القاعده در افغانستان باري ما ايجاد كرد ، زيرا اسراييل بيش از 20 سال است كه براي نابودي حزب الله تلاش مي كند ولي نه تنها توفيقي در سركوبي آن پيدا نكرده است كه برعكس باعث افزايش قدرت نظامي و روحي حزب الله و افزايش محبوبيت مردمي آنها در ميان لبناني ها شده است وحزب الله هم هسته هايي در آسيا ، اروپا ، آمريكاي لاتين دارد و قادر به ضربه زدن به آمريكا است و چه بسا هسته هاي مخفي هم در آمريكا داشته باشد.

اين گزارش به آمريكا در مورد سياست تغيير رژيمها به درخواست برخي مسوولان آمريكايي براي تحريم كشورهاي دوست آمريكا مانند عربستان هشدار داده است .

كنگره امريكا در اين گزارش مدعي شد:استراتژي ديگري احتمالا در جنگ ما بر ضد تروريسم وجود دارد و آن تغيير رژيمها بدون متوسل شدن به اقدام نظامي است و اين بر ضد رژيمهايي كه دوست ما هستند ، منطبق است كه ما نمي خواهيم اين امر روي دهد زيرا نبايد به كشورهايي مانند عربستان و پاكستان حمله كنيم ، اما در عين حال ما با مشكلاتي مواجه خواهيم شد، اين رژيمها دوست ما از تروريسم رنج مي برند و اما حمايت آنها از ما كامل نيست و لذا چه بسا بهتر باشد حكومت هايي جايگزين شوند كه ناشي از فشارهاي آمريكا باشد .

در ادامه اين گزارش آمده است : جنگ آمريكا بر ضد عراق باعث شد كه دوستان ما ، آمريكا را متكبر و مغرور توصيف كنند و دشمنان ما، ما را امپرياليسم خطاب كنند.

بر اساس اين گزارش ، عدم دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي ، در اعتماد ديگران به آمريكا خدشه وارد كرد و امكان توجيه كردن جنگهاي پيشگيرانه ديگر را براي آمريكا با مشكل مواجه كرد لذا هر جنگ پيشگيرانه ديگر از سوي آمريكا منجر به افزايش تنفر و انزجار جهانيان از ما خواهد شد ، حتي انگليس كه دوست ما است با حمله آمريكا به ايران يا سوريه مخالف است .

اين گزارش در مورد آينده مي نويسد: آينده دور دست به نظر تاريك است و شكست ما در جذب قلوب و حمايت اعراب ادامه خواهد يافت زيرا هر نظر سنجي مردم نشان مي دهد كه اعراب يا به ما اعتماد ندارند يا ما را تحقير مي كنند ، اما اين مشكلات نبايد باعث شود كه ما خود را قادر به انجام كاري براي مقابله با تروريسم ندانيم و در تداوم جنگ بر ضد تروريسم و گسترش محدوده آن شكست بخوريم ، معنايش اين نيست كه دستهاي ما بسته است .

بر اساس اين گزارش ، فشار آمريكا زماني بر ضد ايران و سوريه موثر است كه ايران و سوريه مطمئن شوند كه ما به آنها حمله خواهيم كرد، فعلا توانسته ايم سوريه را به عدم حمايت از كساني كه بر ضد ما در عراق مي جنگند ، متقاعد كنيم و ايراني ها را هم در موضوع سلاح هسته اي متقاعد كرديم .

در ادامه اين گزارش آمده است : اين استراتژي را در مورد حزب الله لبنان هم اجرا خواهيم كرد زيرا ما مي دانيم كه ايران پيام ما را به حزب الله خواهد رساند و اين جنبش را متقاعد خواهد كرد تا به جاي تكيه بر جهاد با آمريكا بر سياست داخلي در لبنان تكيه كند .

اين گزارش در مورد عراق آورده است: به جاي برقراري امنيت و ثبات ، هرج و مرج و جنگهاي داخلي عراق را به ميداني براي افزايش كينه و دشمني بر ضد آمريكا تبديل خواهد كرد و برخي اعراب متقاعد خواهند شد كه جنگ چريكي و تروريستي مانند آنچه القاعده انجام مي دهد تنها راه براي مقابله با ما (آمريكايي ها) خواهد بود.