دولت ارزشی برای نظرات مردم کرمانشاه در انتخاب استاندار قائل نشد

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتصاب استاندار جدید کرمانشاه اظهار داشت: جای تاسف است که دولت مقوله مهم تعامل را فراموش کرده است و با این رویه در طول چهار سال گذشته نیز فرصت سوزی ها و ادم سوزی های زیادی دیده ایم.

نماینده مردم کرمانشاه گفت: دولت برای استان کرمانشاه طی چهار سال گذشته بدون کمترین مشورتی ۲ استاندار انتخاب کرده است. اگر عملکرد اینها بد بوده که باید پاسخ گوی جوانهایی باشند که از بیکاری زندگیشان در تلاطم بوده است و اگر عملکرد خوبی داشته اند چرا الان و ظرف ۴ سال سومین استاندار را برمی گزینند؟

وزیر کشور پاسخ گوی ناکار آمدی ها نیست

مصری گفت: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه طی بیانیه ای موضع قاطع و شفاف خود درباره این نحوه تعامل و انتخابها را به مردم اعلام خواهد کرد. دولت صرفا استانداران را بدون کمترین توجهی به نظرات مردم جابه جا می کند و هر استانداری را هم که عزل کرده مردم و نمایندگان آن استان شادمان هستند.

این نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: از وزیر کشور سوال خواهیم کرد که چرا پاسخ گوی انتخابهای گذشته با این کارنامه های ضعیف نیست. قرار نیست ما در تعامل با دولت مثل رای اعتماد به وزرا تمام و کمال حضور داشته باشیم ولی به خاطر عملکرد دولت پشت در بسته، مدام پاسخگوی مردم بشویم.

وی تصریح کرد: استانداران دولت بیکاری کرمانشاه را با ۱۲ درصد تحویل گرفته و به ۲۴ درصد رسانده اند. یک ریال سرمایه گذاری نداشتیم و الان هم نه امام جمعه، نه نمایندگان و نه حتی فعالان سیاسی هیچ ارزش مشورتی برای دولت ندارند.