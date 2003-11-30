گلزني دايي وانتظاري براي پرسپوليس دربرابرسايپا

به گزارش خبرنگار" مهر" آخرين بازي هفته يازدهم رقابتهاي ليگ برترعصرامروزدرورزشگاه آزادي تهران بين دوتيم پرسپوليس و سايپا برگزارشد .

درنيمه اول اين بازي شاگردان وينكوبگوويچ بازي بهتروروانتري را به نمايش گذاشتند وبادوگل سهراب انتظاري وعلي دايي مزد برتري خود را گرفتند. بازيكنان پرسپوليس درحالي وارد ميدان شدند كه ازنتيجه نهايي بازي دوتيم صدرنشين آگاهي داشتند وهمين امرباعث شد كه آنها با روحيه اي بهتردراين بازي به ميدان بروند.

پرسپوليس دراين بازي شروع خوبي داشت وتوانست دردقيقه 15 روي نفوذ خوب وضربه دقيق سهراب انتظاري به زاويه بسته به گل اول برسد. پس ازاين گل بازهم اين پرسپوليس بود كه حملاتش را روي دروازه سايپا ادامه داد ودردقيقه 28 علي دايي درمحوطه جريمه سايپا سرنگون شد، اما هدايت الله ممبيني داوراين بازي اعتقادي به پنالتي نداشت. اين درحالي بود كه دايي معتقد بود مدافع سايپا روي اومرتكب خطاي پنالتي شده است.

دردقايق پاياني نيمه اول بازهم پرسپوليس تيم برترميدان بود وتوانست دردقيقه 38 روي سانتر دقيق جواد كاظميان ازجناح راست و ضربه سرعلي دايي به گل دوم دست پيدا كند. پس ازاين گل سايپا مي توانست توسط اميرحسين يوسفي فاصله را به حداقل برساند، اما توپ اوبا اختلاف ازبالاي دروازه راهي خارج شد تا نيمه اول بازي اين دوتيم با همان نتيجه 2 برصفربه سود پرسپوليس به پايان برسد.