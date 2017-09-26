افزایش ۲۰ درصدی بودجه وزارت علوم در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام در دانشگاه ایلام اظهار داشت: خوشبختانه دولت نسبت به دانشگاه نگرش مثبتی دارد و در سال جاری اعتبارات خوبی به دانشگاه ها اختصاص داده است.

وی از افزایش ۲۰ درصدی بودجه وزارت علوم طی سال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری شاهد تخفیف های خوبی از سوی دولت به وزارت علوم و دانشگاه ها بوده ایم.

هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم اظهار داشت: طی هفته های آینده رئیس جمهور گزینه موردنظر برای تصدی پست وزارت علوم را معرفی خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه وعده رئیس جمهوری مبنی بر معرفی وزیر طی مهرماه بود، قطعا چهره شناخته شده ای از سوی دولت برای پست وزارت معرفی خواهد شد.

سرپرست وزارت علوم با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای توسعه کمی و کیفی وزارت علوم اظهار داشت: توسعه کیفی مراکز آموزش عالی در استان علوم در راس برنامه های این وزارتخانه قرار داد و طی چند سال آینده چند دانشکده مختلف در دانشگاه ایلام به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار دانشجو در استان ایلام فعالیت دارند که از نظر شاخص جمعیتی استان رقم بسیار خوبی است.

هاشمی با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای جذب دانشجویان خارجی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم وزارت علوم جذب دانشجوی عراقی در دانشگاه ایلام است که این مهم در حال انجام است و در سال های آینده گسترش خواهد یافت.

سرپرست وزارت علوم با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های مهم وزارت علوم شنیدن دیدگاه های اساتید و دانشجویان است، اظهار کرد: راه هایی برای اساتید و دانشجویان در قالب سازوکارهایی تعریف شده و به هیچ عنوان نباید این امور به عنوان تخریب شمرده شوند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه باید دیدگاه محور باشد و مسئولان از انتقادات دانشجویان و اساتید برای ادامه راه خود استفاده کنند.