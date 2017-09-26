طرحی برای ساخت بلندترین سازه چوبی جهان در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استودیو طراحی DFA در نیویورک به تازگی از طرح اولیه برای برجی در سنترال پارک این شهر رونمایی کرده است. این برج در صورت ساخت، بلندترین سازه چوبی جهان خواهد بود و چشم انداز کاملی از شهر را فراهم می کند.

برج مذکور که شبیه یک دارت است با ارتفاع ۲۱۷ متر ساخته خواهدشد. درون سازه نیز فضا برای ساخت فروشگاه های خرده فروشی، رستوران های کیوسکی و همچنین مکانی برای تماشا منظره ۳۶۰ درجه شهر در نظر گرفته شده است.

بلندترین برج چوبی جهان در درجه اول از «گلولام» (الوارهای چسبیده بهم) ساخته می شود که به طور گسترده در فرودگاه اسلو نیز استفاده شده است. به هر حال طرح این سازه پیچیده است و شامل هسته ای فولادین با نمایی از جنس چوب و پوسته پی وی سی است.

توازن این سازه به وسیله یک پایه سیمانی و کابل های تثبیت کننده فراهم می شود.