دو شوک تلخ به پرسپولیس و برکناری عجیب یک زن/ استقلال نفس کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران که با نام شهید حججی در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا شرکت کرده با کسب جایگاه سوم به کار خود در این بازی ها پایان داد. پرونده این بازی ها و کاروان ایران در روزهای پایانی هفته بسته شد در حالیکه پیش از آن اتفاقات مهم دیگری ورزش ایران را تحت الشعاع قرار داده بود.

برکناری رئیس فدراسیون چوگان توسط وزارت ورزش آنهم بدون هیچ توضیح و دلیلی، دو شوک بزرگ به پرسپولیس به خاطر محرومیت مهدی طارمی و شکست تحقیرآمیز در لیگ قهرمانان همراه با مدال آوری کاراته کاران ایران در لیگ جهانی مهمترین اتفاقات این هفته را رقم زدند.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

شوک بزرگ به پرسپولیس

جمعه شب گذشته مهدی طارمی به خاطر شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه با حکم محرومیت مواجه شد. ماجرای این حکم به ابتدای فصل شانزدهم رقابت های لیگ برتر برمی گردد که مهدی طارمی به همراه رامین رضاییان راهی تیم ریزه اسپور ترکیه شدند اما طارمی پس از مدتی به پرسپولیس برگشت تا باشگاه ترکیه ای به خاطر رعایت نکردن اصول حرفه ای از این بازیکن شکایت کند. در آن مقطع مهدی طارمی با وجود اینکه قراردادش را با این تیم ترکیه ای امضا کرده بود اما بدون توجه به این اقدام از حضور در تمرینات سرباز زد و به پرسپولیس برگشت و با استقبالی فراموش نشدنی از سوی هواداران و بازیکنان کارش را با سرخپوشان آغاز کرد. این اقدام با واکنش باشگاه ترکیه ای مواجه شد و پس از پیگیری های فراوان از طریق فدراسیون بین المللی فوتبال، در نهایت فیفا حکم نهایی خود در این مورد را صادر و مهدی طارمی را به مدت چهار ماه از همراهی پرسپولیس محروم کرد.

۱۱ مدال کاراته کاران در ترکیه

تیم های کاراته نوجوانان و جوانان کشورمان که برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا آماده می شوند به منظور کسب آمادگی بیشتر در رقابتهای بین المللی استانبول به روی تاتامی رفتند و در مجموع موفق به کسب ۱۱ مدال شامل ۳ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز شدند. در جریان این مسابقات که با حضور ۵۳۶ کاراته کا از ۲۰ کشور برگزار شد حدیثه جمال و احمدرضا محمودی در کاتای انفرادی همراه بایگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح در کاتای تیمی مدال طلا گرفتند. معصومه محسنیان، علیرضا فرجی، لیلا برجعلی، باربد صداقت و کامران بصیری در اوزان مختلف ۵ مدال نقره، مجید نیکوهمت، مینا یوسفی و کاتای تیمی (محمدمهدی شجاعی, مهدی رضایی, پویا حبیبی) هم سه نشان برنز کسب کردند.

فوتبالیست های نوجوان آسیایی شدند

در چارچوب رقابت های فوتبال مقدماتی زیر ۱۶ سال آسیا، تیم ایران با کسب چهار پیروزی برابر لبنان،‌ بوتان، افغانستان و قرقیزستان و مجموع ۱۲ امتیاز موفق شد به عنوان صدرنشین گروه C به مسابقات قهرمانی نوحوانان ۲۰۱۸ -آسیا صعود کند. دیدارهای انتخابی این مسابقات به میزبانی ایران و در کرج برگزار شد.

پایان لیگ جهانی کاراته برای ایران با ۱۲ مدال

۱۲۶۲ کاراته کا از ۸۵ کشور برگزار کننده رقابت های ۲۰۱۸ لیگ جهانی کاراته بودند. این رقابت ها طی این هفت روز ورزش در استانبول ترکیه برگزار شد و طی آن تیم ایران توسط فاطمه چالاکی در وزن منهای ۵۵ ، هامون درفشی پور در وزن منهای ۶۷، بهمن عسگری در وزن منهای ۷۵ و کیوان بابان در وزن منهای ۸۴ کیلو گرم به چهار نشان طلا دست یافت. مهدی قراری زاده و صالح اباذری در اوزان منها و به اضافه ۸۴ کیلو گرم، تیم کاتای مردان متشکل از تدین، روشنی و ساجدی فر و تیم کاتای زنان با ترکیب احمدی، خسروی و صادقی به چهار مدال نقره دست یافتند. امیررضا میرزایی در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم، علی فداکار در وزن منهای ۸۴ کیلو گرم مردان برنزی در تاتامی استانبول بودند ، ضمن اینکه دو تیم کاتای بانوان متشکل از افشار، عزیزی، موقرنیا و اکرمی، خانی و نوبهاری نیز بر سکوی سوم ایستادند.

تیم فوتسال دانشجویان ایران قهرمان شد

تیم ملی فوتسال دانشجویان ایران که در سومین دوره رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشجویان آسیا در لینگوو کشور چین شرکت کرده بود دوشنبه در دیدار نهایی این مسابقات با برتری ۴ بر ۲ مقابل تیم عمان به عنوان قهرمانی رسید تا برای سومین بار عنوان قهرمانی قاره آسیا را از آن خود کند. در دیدار رده بندی تیم قزاقستان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ چین را شکست دهد و به عنوان سومی این رقابتها برسد.

پتروشیمی به نیمه نهایی بسکتبال باشگاهی آسیا رسید

بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا طی این هفته با برگزاری دیدارهای مقدماتی در شنزو چین آغاز شد. پتروشیمی که با قهرمانی در غرب آسیا سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آورد بعد از اینکه نتیجه نخستین دیدار مرحله مقدماتی را به نماینده قزاقستان واگذار کرد در دو دیدار دیگر به ترتیب نمایندگان فلسطین و تایلند را شکست داد. شاگردان مهران شاهین طبع در چهارمین و آخرین دیدار مقدماتی خود مقابل چوگو فیلیپین پیروز شدند و اینگونه با تثبیت صدرنشینی خود در گروه اول مسابقات به مرحله یک چهارم صعود کردند.

تیم بسکتبال پتروشیمی پنجشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشگاه های آسیا به مصاب تایگر چین تایپه رفت و موفق شد با غلبه بر این تیم به عنوان اولین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شود.

پای یک فوتبالی به چوگان باز شد

در این هفته گلناز وکیل گیلانی که فروردین سال گذشته در مجموع انتخاباتی فدراسیون چوگان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد، بدون ارائه هیچ توضیح و دلیلی از سوی وزارت ورزش از سمت خود برکنار شد. بعد ازاین برکناری ابتدا احمد گواری به عنوان سرپرست فدراسیون چوگان انتخاب شد سپس در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت حمیرا اسدی سرپرستی این فدراسیون را عهده دار شد. حمیرا اسدی پیش از این مسئول امور مجامع معاونت قهرمانی، مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال و مشاور معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بوده و دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران است.

ابقا رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی

مجمع انتخاباتی فدارسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی امروز با حضور غلامرضا شعبانی بهار به عنوان نماینده وزارت ورزش و شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این مجمع غلامرضا جعفری با کسب ۳۰ رای از ۳۷ رای ماخوذه بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی انتخاب شد. افشین هادی چگینی دیگر کاندیدای این مجمع بود که موفق به کسب آرای لازم نشد.

شکست سنگین پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان

تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی امارات به مصاف الهلال عربستان رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر به سود الهلال به اتمام رسید. دیدار برگشت دو تیم پرسپولیس و الهلال ۲۵ مهرماه در مسقط عمان برگزار می شود. پرسپولیس تنها در صورت برد ۵ بر صفر در آن دیدار می تواند از نیمه نهایی لیگ قهرمانان صعود کند.

برد استقلال بدون منصوریان

تیم استقلال تهران در اولین بازی بدون سرمربیگری علی منصوریان موفق شد ۲ بر یک سپیدرود رشت را شکست دهد. این دیدار سه شنبه شب و از هفته هشتم رقابت های لیگ برتربرگزار شد. در چارچوب این روز از رقابت ها نفت تهران هم با یک گل سپاهان را شکست داد اما دیدار تیم های ذوب آهن با سایپا و فولاد با استقلال خوزستان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سه دیدار این هفته از رقابت ها نیز پنجشنبه شب برگزار شد که طی آن جدال دو تیم اول و دوم جدول یعنی پارس جنوبی جم و پدیده با تساوی یک بر یک به پایان رسید. پیکان در مشهد دو بر صفر سیاه جامگان را شکست داد و تیم فوتبال تراکتورسازی هم دو بر یک گسترش فولاد را برد تا لوکا بوناچیچ پس از این شکست از سرمربیگری گسترش برکنار شود.

پایان کار کاروان بازی های داخل سالن با جایگاه سومی

پنجمین دوره بازی های داخل سالن که همزمان با دومین دوره بازی های هنرهای رزمی آسیا چهارشنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه در عشق آباد به پایان رسید. کاروان ایران که با۲۱۴ ورزشکار شامل ۱۴۸ مرد و ۶۸ زن در ۲۰ رشته شطرنج، فوتسال، تنیس روی میز، موی تای، سامبو، کوراش، جوجیتسو، بولینگ و بیلیارد، دوچرخه سواری، دوومیدانی، شنا، وزنه برداری، بسکتبال سه به سه، تکواندو، کیک بوکسینگ، کشتی سنتی، کشتی با کمربند، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و سوارکاری این دوره بازی ها شرکت کرد و در مجموع موفق شد با ۱۱۸ مدال شامل ۳۶ مدال طلا، ۲۳ مدال نقره و ۵۹ مدال برنز بعد از کاروان کشورهای ترکمنستان و چین در رده سوم جدول توزیع مدال ها قرار بگیرد. در این جدول ترکمنستان با با مجموع ۲۴۵ مدال ( ۸۹ طلا، ۷۰ نقره و ۸۶ برنز) در رده نخست قرار گرفت و چین هم با ۹۷ مدال (۴۲ طلا، ۳۲ نقره و ۲۳ برنز) دوم شد.