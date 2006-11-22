به گزارش خبرنگار مهر، محمود موسوی نژاد مشغول صداگذاری و میکس فیلم است و فیلمبرداری سکانس های آلمان هم طبق برنامه انجام شد تا "رنگ های خاطره" برای حضور در جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر آماده شود.

داستان فیلم "رنگ های خاطره" درباره ماجرای سفر یک پزشک متخصص، یک پیرمرد مقنی و یک راننده به شهر بم را دو سال بعد از زلزله روایت می کند که این سه نفر از سه نسل مختلف با روحیات متفاوت روی یکدیگر تاثیر می گذارند. در این فیلم عزت اله انتظامی، شهباز نوشیر، مهران رجبی، صابر ابر و رضا خمسه بازی می کنند.

- رحیم رحیمی پور این روزها مشعول پیش تولید فیلم سینمایی "خار مغیلان" با موضوعی دینی و اجتماعی درباره مناسک حج است. داستان فیلم درباره وصیت پیرمردی است که از پسرش می خواهد به جای او به سفر حج برود. فیلمبرداری اواخر آذرماه در تهران آغاز می شود و عوامل آن هنوز انتخاب نشده اند.